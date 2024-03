Premios Oscar 2024: Lista de ganadores

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra la 96.ª edición de los premios Oscar. Una gala que tiene lugar en su escenario habitual, el Dolby Theatre de Los Ángeles, y que por cuarta vez estará conducida por Jimmy Kimmell, que ejercerá como maestro de ceremonias.

Una noche en la que se entregan un total de 23 estatuillas y en la que Oppenheimer, el filme de Christopher Nolan, parte como gran favorito con 13 nominaciones. Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, con 11 nominaciones; Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, con 10 candidaturas y Barbie, de Greta Gerwig, que opta a 8 galardones, son otros de los títulos que están llamados a brillar en la gran noche del séptimo arte.

Esta es la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2024:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da'Vine Joy Randolph (Los que se quedan)

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

WAR IS OVER! Inspired by the music of John and Yoko

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

El chico y la garza

MEJOR GUION ORIGINAL

Justine Triet y Arthur Harari (Anatomía de una caída)

MEJOR GUION ADAPTADO

Cord Jefferson (American Fiction)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Nadia Stacey, Mark Coulier y Robert Hammond (Pobres criaturas)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

James Price, Shona Heath y Zsuzsa Mihalek (Pobres criaturas)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Holly Waddington (Pobres criaturas)

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

La zona de interés (Reino Unido)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco y Neil Corbould (Napoleón)

Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts y Neil Corbould (The Creator)

Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima (Godzilla Minus One)

Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams y Theo Bialek (Guardianes de la Galaxia Vol. 3)

Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland y Neil Corbould (Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1)

MEJOR MONTAJE

Laurent Sénéchal (Anatomía de una caída)

Kevin Tent (Los que se quedan)

Thelma Schoonmaker (Los asesinos de la luna)

Jennifer Lame (Oppenheimer)

Yorgos Mavropsaridis (Pobres criaturas)

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

The ABCs of a book banning

The barber of a little rock

Island in between

The last repair shop

Nai Nai & Wài Pó

MEJOR DOCUMENTAL

Bobi Wine: The people's president

La memoria infinita

Las cuatro hijas

To Kill a Tiger

20 días en Mariúpol

MEJOR FOTOGRAFÍA

Edward Lachman (El Conde)

Rodrigo Prieto (Los asesinos de la luna)

Matthew Libatique (Maestro)

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Robbie Ryan (Pobres criaturas)

MEJOR CORTOMETRAJE

The After

Invincible

Knight of fortune

Red, White and blue

La maravillosa historia de Henry Sugar

MEJOR SONIDO

Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich y Dean A. Zupancic (The Creator)

Steven Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich y Dean A. Zupancic (Maestro)

Chris Munro, James Mather, Chris Burdon y Mark Taylor (Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1)

Willie D. Burton, Richard King, Gary A. Rizzo y Kevin O'Connell (Oppenheimer)

Tarn Willers y Johnnie Burn (La zona de interés)

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Laura Karpman (American Fiction)

John Williams (Indiana Jones y el dial del destino)

Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Jerskin Fendrix (Pobres criaturas)

Robbie Robertson (Los asesinos de la luna)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

The fire inside (Flamin' Hot) - Música y letra de Diane Warren.

I'm Just Ken (Barbie) - Música y letra de Mark Ronson y Andrew Wyatt.

It never went away (American Symphony) - Música y letra de Jon Batiste y Dan Wilson.

Wahzhazhe (A song for my people) (Los asesinos de la luna) - Música y letra de Scott George.

What was I made for? (Barbie) - Música y letra de Billie Eilish y Finneas O'Connell.

MEJOR ACTOR

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Paul Giamatti (Los que se quedan)

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Jeffrey Wright (American Fiction)

MEJOR DIRECCIÓN

Justine Triet (Anatomía de una caída)

Martin Scorsese (Los asesinos de la luna)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas)

Jonathan Glazer (La zona de interés)

MEJOR ACTRIZ

Annete Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Los asesinos de la luna)

Sandra Hüller (Anatomía de una caída)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres criaturas)

MEJOR PELÍCULA

American Fiction

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Barbie

Pobres criaturas

Los que se quedan

Anatomía de una caída

Maestro

Vidas pasadas

La zona de interés