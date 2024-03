Ryan Gosling se pasa los Oscar con su tremendo I'm Just Kent, la canción de Barbie

Ryan Gosling se pasa los Oscar con su tremendo I'm Just Kent, la canción de Barbie - GETTY

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Puede que Ryan Gosling no haya ganado ni el premio al mejor actor de reparto, que fue para Robert Downey Jr. por Oppenheimer, ni tampoco el galardón a la mejor canción, pero lo cierto es que su interpretación de 'I'm Just Ken' ha sido el gran momento de la 96.ª edición de los Premios Oscar.

Tal y como estaba previsto, Gosling, vestido como no podía ser de otra forma con un traje rosa, tomó al escenario del Dolby Theatre para cantar el tema nominado al Oscar a la mejor canción... y no lo hizo solo.

Tras iniciar su número en el patio de butacas, donde cantó junto a la protagonista de Barbie, Margot Robbie, y a la directora de la película, Greta Gerwing, el actor saltó al escenario para arrasar con una auténtica sobredosis de su 'Kenergy'. y lo hizo acompañado de unos 65 bailarines, varias de las estrellas de la película (Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa y Kingsley Ben-Adir) y la inesperada colaboración de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses.

Ryan Gosling performs “I’m Just Ken” at the #Oscars.



pic.twitter.com/SINQVjdL8A — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Cierto es que finalmente el Oscar fue para la otra canción de Barbie nominada, 'What Was I Made For' de Billie Eilish y Finneas O'Connell, pero la entregada actuación de Gosling será uno de los pocos momentos de la gala de este año que quedarán para el recuerdo. Un despliegue de 'Kenergy' con el que interprete canadiense lleno de música, luz, baile y color el escenario de los Premios Oscar.