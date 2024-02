Superman Legacy es culpable de la cancelación de Superman & Lois: "No quieren un competidor"

Superman Legacy es cuplable de la cancelación de Superman & Lois: "No quieren un competidor"

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

El año pasado, The CW anunció que Superman & Lois terminaría con su cuarta temporada. Para los fans, la cancelación fue una sorpresa, dado que la ficción protagonizada por Tyler Hoechlin y Bitsie Tulloch era una serie popular en la cadena. Ahora, el presidente del canal, Brad Schwartz, ha revelado la verdadera razón por la que la ficción llegará a su fin.

Según Schwartz, la decisión de poner fin a Superman & Lois vino dada por Warner Bros. porque no querían un producto que compitiera contra Superman: Legacy, largometraje que está preparando James Gunn y con el que arrancará el nuevo Universo DC en los cines. "No quieren un producto de Superman competidor en el mercado", dijo Schwartz, tal como recoge The Wrap.

El codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn, había afirmado previamente a principios de 2023, cuando se anunció Superman: Legacy, que era probable que Superman & Lois continuara por un tiempo, incluso con los cambios que se estaban produciendo en The CW. "Es una serie que le gusta a todo el mundo, así que continuará por un tiempo", declaró. La producción continuó con su temporada 3 y tendrá una cuarta entrega, cumpliendo con la promesa de "una o dos temporadas más" que se hizo en ese momento.

Después de que The Flash terminara en 2023 y tras la cancelación de Gotham Knights después de solo una temporada, Superman & Lois marcará el final de una era para The CW, siendo la última serie de DC de la cadena.

La temporada 4 de Superman & Lois llegará con algunos cambios. Poco después de la renovación, se confirmó que el elenco de la serie sería recortado, ya que actores como Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushing), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons) y Sofia Hasmik (Chrissy Beppo tendrán menos presencia. Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), Elizabeth Tulloch (Lois Lane), Michael Bishop (Jonathan Kent) y Alex Garfin (Jordan Kent) permanecerán como habituales de la serie y Michael Cudlitz (Lex Luthor) también pasará a ser personaje habitual en la entrega final.

En cuanto a Superman: Legacy, se sabe que la cinta "contará la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent". David Corenswet dará vida al superhéroe en el filme, que también contará con Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, María Gabriela de Faría como Angela Spica/The Engineer, Isabela Merced como Kendra Saunders/Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Edi Gathegi como Michael Holt/Mr. Terrific y Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho.