Henry Cavill deja muda a Bryce Dallas Howard en este clip en primicia de Argylle

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo viernes 2 de febrero llega a los cines Argylle, la metapelícula de espías de Matthew Vaughn. El responsable de la franquicia Kingsman y la inclasificable cinta de superhéroes Kick-Ass: Listo para machacar regresa a los cines con este thriller de espías cargado de humor ácido que transcurre alrededor del mundo y en el que cuenta con rostros tan conocidos como los de Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell o Henry Cavill.

Precisamente las tres estrellas son los protagonistas de este clip en primicia para los lectores de CulturaOcio.com en el que Aiden, el personaje de Rockwell, se planta cara a cara ante Elly Conway la escritora de novelas de espionaje a la que tanto admira. Pero justo en ese momento, la autora encarnada por Dallas Howard tiene una extraña visión en la que la realidad y la ficción, curiosamente su ficción, se entremezclan por obra y gracia de la imponente presencia de Henry Cavill, es decir, del el agente secreto Argylle.

En el filme Bryce Dallas Howard encarna a Elly Conway, la solitaria autora de una serie de novelas de espionaje superventas, cuyo mayor placer en la vida es una velada en casa frente al ordenador en compañía de su gato Alfie. Pero, cuando la trama de uno de sus libros -centrada en el agente secreto Argylle y en su lucha por desmantelar un sindicato del crimen a nivel global- empieza a ser un reflejo real de acciones encubiertas de una auténtica organización de espías, las tranquilas noches en casa se convertirán en cosa del pasado.

Acompañada por Aiden (el oscarizado Sam Rockwell), un espía alérgico a los gatos, Elly (con Alfie en la mochila) intentará ir siempre por delante de los asesinos a medida que la línea entre su mundo de ficción y la realidad se difumina cada vez más.

Junto a Cavill (The Witcher), Dallas Howard (Jurassic World) y Rockwel (Tres anuncios en las afueras) completan el imponente reparto de del filme nombres como John Cena (Fast & Furious X), Ariana DeBose (West Side Story), la superestrella del pop Dua Lipa (Barbie); Bryan Cranston (Breaking Bad), la cómica Catherine O'Hara (Schitt's Creek), Sofia Boutella (Kingsman: Servicio secreto); y el legendario Samuel L. Jackson (Vengadores, Star Wars).

Dirigida pro Matthew Vaughn, Argylle cuenta con guion de Jason Fuchs (I Still See You). Los productores son el propio Matthew Vaughn, Adam Bohling (la franquicia Kingsman), Jason Fuchs y David Reid (la franquicia Kingsman)mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Adam Fishbach, Zygi Kamasa, Carlos Peres y Claudia Vaughn.