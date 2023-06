Los fans de Henry Cavill la toman con el protagonista de Superman: Legacy

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Después de meses de rumores, Superman: Legacy ya ha encontrado a sus protagonistas. David Corenswet y Rachel Brosnahan serán Superman y Lois Lane en el Universo DC, una elección que los fans han recibido con mucho entusiasmo... excepto en el caso de algunos seguidores de Henry Cavill, el actor que hasta ahora encarnaba al Hombre de Acero, que han expresado su frustración y afirman que DC cambia el rostro de Kal-El de forma "innecesaria"

Tras conocerse la decisión de James Gunn, muchos usuarios compartieron en Twitter sus impresiones. "Literalmente, el casting perfecto", dijo un fan. "Perfección", apuntó otro tuitero.

"David Corenswet y Rachel Brosnahan son los próximos Clark Kent/Superman y Lois Lane, respectivamente. Es un casting absolutamente genial. Superman: Legacy ha tenido un gran comienzo. Parecen sacados directamente de la era de Action Comics de los años 30", reza otro post.

David Corenswet and Rachel Brosnahan are the next Clark Kent/Superman and Lois Lane, respectively. This is absolutely great casting. SUPERMAN: LEGACY is off to a great start. They look plucked right from the 1930’s ACTION COMICS era. pic.twitter.com/k1Q70GzX5E — Dan Marcus (@Danimalish) June 27, 2023

"Rachel Brosnahan tiene una química increíble con cualquier ser humano que le pongas delante, así que no tengo dudas de que la dinámica de Clark Kent y Lois Lane será realmente especial en Superman: Legacy con David Corenswet", opinó otro seguidor.

Rachel Brosnahan quite literally has unbelievable chemistry with any human being you put in front of her, so I have no doubt in my mind the Clark Kent and Lois Lane dynamic is about to be truly special in Superman: Legacy with David Corenswet. Just look at what Brosnahan can do! pic.twitter.com/9jV1KTKz3e — Edgar Ortega (@edgorteg) June 27, 2023

"Superman: Legacy, protagonizada por David Corenswet y Rachel Brosnahan, llega a los cines el 11 de julio de 2025. James Gunn podría tener un hit en sus manos y el futuro del Universo DC parece brillante", vaticinó un tuitero.

‘Superman: Legacy’ starring David Corenswet and Rachel Brosnahan, arrives in theaters July 11, 2025.



James Gunn could have a SMASH HIT in his hands & the future of the DCU looks bright. pic.twitter.com/QDqAQWfd0Q — Jordan Jones (@jordnjnes) June 27, 2023

"No podrían haber hecho un casting más perfecto. Estoy muy emocionado", se puede leer en otro tuit.

They couldn't have cast this any more perfectly. I'm so excited. — Alex Walason (@AlexWalason) June 27, 2023

De David Corenswet espero un #Superman carismático, OPTIMISTA en los momentos difíciles y poderoso, y un Clark Kent muy HUMILDE, entrañable, con errores y mucho corazón.



De Rachel Brosnahan, una periodista INTRÉPIDA, osada y sin ganas de rendirse.



¡Nace la ESPERANZA en #DCU! pic.twitter.com/Zpv9i0gBMu — La Atlántida DCita (@AtlantidaDCita) June 27, 2023

¡Tenemos a los nuevos Superman y Lois para el nuevo DCU!



David Corenswet y Rachel Brosnahan son los elegidos.



Me parecen dos GRANDES elecciones.



Ganazas de este proyecto. #SupermanLegacy #DCU pic.twitter.com/IswKZVM3FD — Sac (@Sac_DCine) June 27, 2023

En estas imágenes no veo a David Corenswet y Rachel Brosnahan, veo a Superman y Lois Lane.



Me parecen 2 casts increíbles, la verdad. Superman: Legacy no podría haber empezado con mejor pie.



James Gunn no falla 🎩🪄 pic.twitter.com/JAhIBra7Kn — Crøquet ⊗🪷 (@croquet_13) June 27, 2023

LOS FANS DE HENRY CAVILL ESTALLAN

Aunque han sido muchos quienes se han alegrado por la elección de David Corenswet y Rachel Brosnahan, algunos fans no parecen estar de acuerdo y consideran que Henry Cavill debería retomar el rol de Superman. "Henry Cavill siempre será mi Superman", dijo un fan.

"Ya tenemos un Superman. Henry Cavill es nuestro Superman. Henry Cavill es mi Superman", reza otra publicación.

"A DC le gusta cambiar de actor innecesariamente, Henry ha sido el mejor actor de Superman hasta ahora", defendió un fan.

DC are fond of changing actors unnecessarily, Henry was my best superman actor so far — Adamu👀 (@_se7_up) June 28, 2023

"No importa cuántos actores vengan a interpretar a Superman, para mi Henry Cavill es, fue y será Superman. Solo Henry Cavill define el carácter, personalidad y aura de Superman", afirmó otro tuitero.

No matter how many actors come to play Superman, but for me Henry Cavill is, was and will be #Superman. Only #HenryCavill defines the character, personality and aura of Superman.

HENRY CAVILL = SUPERMAN 🦸#SupermanLegacy pic.twitter.com/ZKO6P5qvzC — Atharva राज🚩 (@RajAtharva30) June 28, 2023

Mi Superman, y de ahí no me baja ni dios.



La iconicidad de El Hombre de Acero de Henry Cavill está codo con codo con el Superman del gran Christopher Reeve, ambos siendo versiones para toda una generación.



Pueden venir 20 James Gunns, que esas botas no las llenará en su vida. pic.twitter.com/qK7JY8Oshd — Bastard Sons Of The Batman (@SonsBatman) June 28, 2023

Corenswet competía por el papel de Superman con Nicholas Hoult y Tom Brittney, mientras que Brosnahan hacía lo propio por Lois Lane con Phoebe Dynevor y Emma Mackey. Superman: Legacy, dirigida por James Gunn, se estrenará en cines el 11 de julio de 2025.