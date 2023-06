Superman Legacy ya tiene protagonistas: David Corenswet y Rachel Brosnahan serán Superman y Lois Lane en el Universo DC

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

Más de medio año después de la salida de Henry Cavill como Superman, DC Studios al fin tiene a su nuevo Hombre de Acero de cara a la película de Superman: Legacy de James Gunn. En las últimas semanas la compañía ha llevado a cabo las pruebas finales del proceso de casting y los ejecutivos han decidido quiénes serán tanto Clark Kent como Lois Lane en el nuevo DCU.

Tal y como adelantaba The Hollywood Reporter, el actor David Corenswet ha sido el elegido para dar el relevo a Cavill y enfundarse el traje del Último Hijo de Krypton. El actor llevaba varias semanas sonando como uno de los grandes favoritos para el papel, y finalmente su fichaje se ha confirmado.

Corenswet es reconocido principalmente por sus trabajos en series de televisión. En 2018 fichó por la aclamada serie House of Cards, donde participó en un episodio. Posteriormente ficharía con un papel más regular por The Politician y por Hollywood, ambas producciones creadas por Ryan Murphy. En cine su trabajo más reciente ha sido en la película Pearl, de Ti West.

Su fichaje como Superman supone un salto mayúsculo en la carrera de Corenswet, si bien no estará solo. Junto al anuncio del joven de 30 años como el nuevo Hombre del Mañana, la compañía también ha confirmado quién será su gran amor, Lois Lane. La actriz elegida para interpretar a la intrépida periodista ha sido Rachel Brosnahan.

En su caso, Brosnahan es principalmente reconocida por su afamado papel en la serie La maravillosa Señora Masiel, que terminó con su quinta y última temporada hace cerca de un mes. Por este trabajo, la intérprete ha sido galardonada con el Globo de Oro a mejor actriz en una serie de televisión musical o de comedia.

Corenswet competía por el codiciado papel de Superman con Nicholas Hoult y Tom Brittney, mientras que Brosnahan hacía lo propio por Lois Lane con Phoebe Dynevor y Emma Mackey, quien parecía postularse como la favorita. Tras el anuncio de la nueva pareja que protagonizará Superman: Legacy, James Gunn quiso confirmar las informaciones a través de su cuenta personal de Twitter.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj