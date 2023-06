¿Quién es David Corenswet, el nuevo Superman que sustituye a Henry Cavill?

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

James Gunn ya tiene a su Superman. Tras la controvertida salida de Henry Cavill hace ya más de medio año, DC Studios ha confirmado a David Corenswet como su nuevo Hombre de Acero en el reinicio del la saga. El actor será el compañero de pantalla de la también nueva Lois Lane, Rachel Brosnahan, actriz protagonista de 'La maravillosa Señora Maisel'. El de la intérprete es un rostro algo más conocido para el gran público, pero... ¿quién es el actor que interpretará una versión más joven de Clark Kent en 'Superman: Legacy'?

Corenswet es, a grandes rasgos, un intérprete de 29 años no excesivamente popular que ha ido encadenando algún que otro papel secundario, y otros más relevantes, con algunos de los creadores de ficción más importantes de Hollywood. Al comienzo de su carrera puede presumir de contar con pequeños papeles en series tan exitosas como 'House of Cards' o 'Elementary'.

Sus roles más importantes en televisión llegarían de la mano del reconocido guionista y director Ryan Murphy, creador de exitosas series como 'American Horror History' o 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'. Corenswet ha protagonizado dos de las últimas ficciones del productor, 'The Politician' y 'Hollywood', ambas de Netflix.

Además, contó con un papel secundario en la última serie de David Simon ('The Wire') para HBO, 'La ciudad es nuestra'. En el cine, el actor ha coprotagonizado junto a Mia Goth la terrrorífica película de Ti West, 'Pearl', y 'Mis dos vidas' junto a Lili Reinhart y Luke Wilson.

PROYECTOS EN MARCHA

Corenswet tiene otros proyectos futuros interesantes más allá de 'Superman: Legacy', ya que se encuentra actualmente inmerso en la nueva miniserie de Apple TV+ 'La dama del lago', protagonizada por Natalie Portman, y las películas 'The Greatest Hits', de Ned Benson, y 'Twisters', protagonizada por Daisy Edgar-Jones ('Normal people') y dirigida por Lee Isaac Chung ('Bronca', 'Minari').

El intérprete ha conseguido superar en el proceso de selección del Superman de James Gunn a un actor como Nicholas Hoult, más reconocido mundialmente por sus papeles en la saga 'X-Men' y 'Mad Max: Fury Road', y el ligeramente más desconocido Tom Brittney. James Gunn quiso confirmar personalmente las informaciones que situaban a Corenswet y Brosnahan como los nuevos Clark Kent y Lois Lane a través de su cuenta de Twitter.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

Superman: Legacy estará dirigida y escrita por James Gunn y llegará a los cines el 11 de julio de 2025. Será la película que inaugure la primera fase del renovado Universo DC, denominada Dioses y Monstruos. La cinta que presentará los orígenes del Último hijo de Krypton tratará de remontar el vuelo de la compañía tras el fulgurante batacazo en taquilla de The Flash. Otros filmes que ya se encuentran en desarrollo del nuevo UDC de James Gunn y Peter Safran son The Brave and the Bold (cinta sobre Batman dirigida por Andy Muschietti), The Authority, Supergirl: La mujer del mañana y La Cosa del Pantano; así como las series Waller, Lanterns, Paraíso Perdido o Booster Gold.