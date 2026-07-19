En marcha la serie de La odisea que promete una versión más cruda, violenta y "fiel a la realidad" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, ya está en los cines. Sin embargo, además de la cinta protagonizada por Matt Damon, también está en marcha Odysseus. Se trata de una serie de televisión independiente desarrollada por Karl Gajdusek (Stranger Things), que ejercerá como showrunner y contará con Roel Reiné (Halo, Black Sails) como director.

Según Deadline, Tanweer, la distribuidora griega de la película de Nolan, está produciendo desde Atenas Odysseus, una adaptación televisiva de La Odisea para su distribución en plataformas de streaming estadounidenses y que no guarda relación alguna con la cinta del director de Interstellar y Oppenheimer.

El proyecto está coproducido por Gajdusek, Jordan Dykstra y Sean Finegan, de la recién creada productora estadounidense Tectonic, junto a la compañía estadounidense de origen armenio USATV.

Según la descripción del proyecto, la serie ofrecerá una visión "visceral y contundente" de la Edad del Bronce, alejándose de una representación puramente mitológica para mostrar un mundo marcado por la violencia, los viajes en barco, las traiciones y la lucha de sus personajes por sobrevivir en una época que acabaría inspirando la epopeya de Homero.

"Hay algo extraordinario en abordar esta historia épica desde una perspectiva lo más realista y fiel a la realidad posible", explicó Gajdusek al citado medio. "Los episodios míticos del viaje de Odiseo fueron representados por Homero como metáforas de un viaje interior, pero detrás de ellos también hay una historia real: decisiones, vidas y amores perdidos y recuperados".

"Contar esa realidad, eliminando todo lo superfluo, es para nosotros un reto apasionante. Queremos llevar al público al otro lado del mito, conocer a los personajes de carne y hueso de la Edad del Bronce que dieron origen a la leyenda y descubrir su verdadera historia", argumentó.

"Iniciamos este proyecto hace casi cinco años con la intención de adaptar esta historia al contexto actual y darle continuidad en formato televisivo", afirmó Dykstra. "Nuestro objetivo es acercar al público una visión auténtica y apasionante de la antigua Grecia helénica", añadió.

La producción pondrá especial énfasis en el contexto histórico real, explorando los acontecimientos que condujeron al colapso de la Edad del Bronce, un periodo que fragmentó el mundo conocido y terminó convirtiendo aquellos hechos en leyenda.

Dirigida por Reiné, Odysseus tiene previsto iniciar su rodaje a principios del próximo año en localizaciones de Grecia y Armenia, con la intención de que la serie pueda convertirse en el punto de partida de un "universo narrativo ampliado". Finegan es también quien ha escrito el episodio piloto de la serie junto a Scott Windhauser, Noah Lang y Blake Hoss. Dykstra, Finegan, Gajdusek y el propio Reiné son, junto a Vaagn Sarkissian, Denisa Juhos y Dionyssis Samiotis, los productores ejecutivos.