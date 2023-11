Marvel confirma dónde están los X-Men en el UCM

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Los seguidores marvelitas llevan mucho tiempo a que los mutantes hagan al fin su desembarco en el UCM. Y The Marvels parece haber resuelto la cuestión de por qué los X-Men no habían hecho acto de presencia hasta ahora en el universo cinematográfico de la Casa de las Ideas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIE CONTIENE SPOILERS))

La última secuencia de The Marvels ha hecho tambalear los cimientos del UCM. Y también resuelto uno de los grandes enigmas que lleva atormentando al fandom desde la adquisición de Fox por parte de Disney en 2019. ¿Dónde han estado todo este tiempo y por qué no han aparecido hasta ahora?

Tras recuperar los derechos de Los 4 Fantásticos y los X-Men, entre muchos otros, hubo quien asumió que pasarían enseguida a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Nada más lejos de la realidad. Aunque desde entonces el estudio liderado por Kevin Feige ha ido dejando pistas de su presencia en varias de sus producciones como Secret Invasion (Invasión Secreta), no ha sido hasta 4 años más tarde, con el estreno en cines de The Marvels, que los mutantes han hecho su deslumbrante incursión en el UCM.

Todo parece indicar que la realidad hasta la que se teletransporta Mónica Rambeau al final de la cinta dirigida por Nia DaCosta es la misma en la que tienen lugar los eventos de la primera película de X-Men. Por un lado, el hecho de que es Kelsey Grammer quien vuelve a interpretar en el filme a Hank McCoy, alias Bestia, y no una variante de este.

A esto hay que sumarle la mención directa que hace el azulado mutante al Profesor X. Y también corrobora a Mónica que se encuentra en una realidad completamente distinta a la del UCM. Por si esto fuese poco, en su laboratorio se encuentra un monitor en cuya pantalla aparece el icónico emblema de los X-Men. Podría tratarse, o no, de una mera casualidad. Sin embargo, las incursiones a diferentes realidades podrían suponer el fin de otras, como ya se reveló en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

La irrupción de Mónica podría ocasionar que tanto Bestia como Charles Xavier busquen el modo de devolver a la heroína a su realidad. Lo que significaría abrir una brecha entre mundos. Y posiblemente, el fin para uno de ellos, aunque, también existe la posibilidad de que la llegada de la Patrulla X al UCM no cause su propia destrucción. Pero tampoco hay que descartar que el universo alternativo en el que se desarrolla la escena post-créditos de The Marvels, sea precisamente la realidad de la que Marvel Studios tome a los X-Men para incluirlos ya en el tramo final de la Fase 5 y concluir con ellos la Saga del Multiverso e incluir nuevas variantes de los héroes procedentes de una realidad distinta al universo mutante de Fox.