Brie Larson estuvo a punto de renunciar como Capitana Marvel tras los ataques de odio

MADRID, 21 Oct. (Culturaocio) -

Brie Larson fue una de las primeras estrellas de Marvel que sufrió el fenómeno de los 'haters' con injustificados ataques misóginos y machistas tras ser elegida como Capitana Marvel. La cantidad de críticas que recibió, incluso antes del estreno de su primera película como Carol Danvers, hizo que la actriz se desilusionara cada vez más con su papel llegando incluso a plantearse la renuncia.

El libro MCU: The Reign of Marvel Studios aborda el desencanto de la actriz que encarna a Danvers como parte de una crisis con algunos de los personajes más emblemáticos de la saga. "El futuro de estos iconos de Marvel no estaba claro. La marcha de anclas de la franquicia como Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson ya había pasado factura, al igual que la impactante pérdida de Chadwick Boseman, pero otros incondicionales del UCM se dirigían ya a la puerta de salida. El reparto de Guardianes de la Galaxia se fue de gira de despedida, Brie Larson se desilusionó y Marvel se peleó con Sony en una batalla por la custodia de Tom Holland", expone el libro.

En esta línea, Joanna Robinson, una de las escritoras de MCU: The Reign of Marvel Studios profundizó en los sentimientos de Larson en una entrevista para TheWatch. "[Marvel Studios] puso a Brie Larson en [un lugar destacado en el MCU]. No sé si Brie Larson era la persona equivocada para el papel, necesariamente. Pero la reacción tóxica significa que Brie Larson ya no quiere interpretar a Carol Danvers", declaró Robinson.

La escritora también dejó caer que el posible reboot de todo el UCM después de Secret Wars podría ser la oportunidad de Larson para dejar el papel que tantos sinsabores le ha traído, que sería tomado por otra en la nueva fase. "No lo sé, ¿alguien quiere que lo haga de nuevo?", son las palabras de la actriz recogidas en el mencionado libro, al ser preguntada sobre si volvería a encarnar a la heroína después de The Marvels.

Aunque Capitana Marvel finalmente resultó un éxito en taquilla, con más de mil millones de dólares recaudados, su secuela, The Marvels augura ser de los mayores fracasos de la franquicia. La película protagonizada por Larson junto a Iman Vellani (Ms. Marvel) y Teyonah Parris (Monica Rambeau) verá la luz en cines el próximo 10 de noviembre.