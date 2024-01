The Marvels ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

The Marvels, la más reciente película del UCM en llegar a los cines y también la menos taquillera de su historia, ya tiene fecha de estreno en Disney+. Será el próximo 7 de febrero cuando la cinta dirigida por Nia DaCosta y protagonizada por Brie Larson, Iman Vellanis y Teyonah Parris aterrice en la plataforma.

Marvel Studios ha querido compartir el anuncio a través de su cuenta de X, antes Twitter, con dos publicaciones, una de las cuales es un breve tráiler. El estreno del filme en streaming llega tres meses después de su llegada a las salas.

Hold on for an action-packed ride!#TheMarvels is coming to @DisneyPlus February 7. pic.twitter.com/0cSF1lgXof