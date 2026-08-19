Robert Downey Jr. Revela si prefiere interpretar a Iron Man o al Doctor Doom de Vengadores: Doomsday - GETTY FOR DISNEY Y MARVEL

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. regresará al UCM con Vengadores: Doomsday, donde interpretará a Víctor Von Doom. Apenas unos días después de presentar el nuevo avance de la cinta, que llegará el 18 de diciembre, en la D23 de Anaheim, el actor ha revelado si prefiere volver a encarnar a Iron Man o dar vida al temible villano de Marvel.

"Diría que Doom, al menos por ahora, porque he podido ver de cerca todo lo que me he estado perdiendo durante todo este tiempo: estar con todos los demás", expresó Downey Jr. en una entrevista con Good Morning America durante la D23. "Fue realmente extraño estar al margen. Todos los demás estaban juntos, son los héroes buenos, y yo estaba con esta máscara y esta capucha", añadió.

"Pensaba: 'Todos están al otro lado de la cámara y supongo que están enfadados conmigo o algo así'", recordó. "Pero diré una cosa: conocer mejor a Hayley Atwell y recuperar toda la historia que compartimos Chris Evans y yo, porque es un buen tipo", aseguró, dirigiéndose a ambos durante la entrevista.

LA RELACIÓN ENTRE DOWNEY JR. Y EVANS EN DOOMSDAY ES IMPORTANTE Y EMOCIONANTE

"Porque no dices que sí simplemente porque puedes hacerlo; tiene que sentirse bien. Y creo que, en Doomsday, lo que ocurre con esta relación tan importante es algo emocionante, inesperado y precioso", afirmó Downey Jr.

El hecho de que Downey Jr. afirme que, por ahora, prefiere interpretar a Doom antes que volver a dar vida a Tony Stark/Iron Man resulta especialmente interesante, dado que ponerse en la piel del villano supone para el actor una experiencia muy diferente a la que vivió como el héroe del UCM. Mientras que Iron Man alternaba las escenas con y sin el casco de su armadura, todo apunta a que Doom permanecerá oculto tras su máscara durante todo el metraje de Vengadores: Doomsday.

El regreso de Downey Jr. al filme de los hermanos Russo como el archienemigo de los 4 Fantásticos ha alimentado también numerosas teorías sobre una posible conexión entre el villano y Tony Stark, dada la importancia que tuvo el actor en la franquicia de los Vengadores. Sin embargo, todo indica que no habrá ninguna conexión entre ambos personajes y que el oscarizado actor de Oppenheimer interpretará únicamente al Doctor Doom de la Tierra-828, el mundo del que proceden Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y Ben Grimm/La Cosa, a los que volverán a interpretar, respectivamente, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bacharach en Doomsday.