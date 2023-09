¿Están Harry Potter, DC y El Señor de los Anillos "infrautilizadas"?

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El público necesita urgentemente más producciones de Harry Potter y El Señor de los Anillos. Esto es al menos lo que piensa el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, que asegura que el gran desafío que tiene ahora mismo la compañía es aprovechar más y mejor sus grandes propiedades intelectuales, sus grandes sagas como las mencionadas y también explotar más los personajes del Universo DC.

"Una de las otras fortalezas reales de Warner Bros. son las grandes propiedades intelectuales que tenemos", dijo Zaslav en una conferencia sobre comunicación y tecnología organizada por Goldman Sachs. "Pero, para nosotros, el desafío es que nuestro contenido, nuestras grandes propiedades intelectuales como Harry Potter, DC o El Señor de los Anillos, están infrautilizadas", sentenció el máximo responsable de Warner Bros. Discovery.

Actos seguido, Zaslav puso varios ejemplos de esta falta de explotación destacando que el estudio no ha lanzado un largometraje de Superman en más de 10 años. Y aunque esta afirmación es cierta en sentido estricto, el personaje de Superman no ha protagonizado una película en solitario desde que en 2013 vio la luz El hombre de acero de Zack Snyder, no hay que olvidar que el superhéroe ha estado presente en varios largometratres desde entonces, siendo protagonista esencial en Batman v Superman: El Amanecer de la justicia (2016) y La Liga de la Justicia (2017), además de contar con cameos en otras películas y series y su propia serie en The CW, Superman y Lois, todavía en marcha.

En todo caso, a esta presunta sequía de películas de Superman pondrá remedio James Gunn, responsable creativo del nuevo Universo DC, en julio de 2025 con el estreno de Superman: Legacy, filme que presentará una nueva versión del personaje, en este caso encarnada por David Corenswet, que sustituye así a Henry Cavill, el Kal-El del Snyderverse, y que contará con Rachel Brosnahan como Lois Lane, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific. y Nathan Fillion como Green Lantern.

En sus declaraciones, David Zaslav también afirmó que llevaban más de diez años sin producir nada relacionado con las sagas literarias de Harry Potter o El Señor de los Anillos, cuyos derechos cinematográficos también están en poder de Warner Bros. Discovery.

"No hemos hecho nada con Harry Potter durante más de una década. No hemos hecho nada con El Señor de los Anillos", sentenció. Una frase lapidaria pero que también requiere importantes matices, especialmente en el caso de la saga del niño mago.

Las novelas de J.K. Rowling han dado lugar a 11 películas. Y es que a las ocho cintas de la saga Harry Potter protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint entre 2001 y 2011 supusieron un fenómeno en las salas de cine a nivel mundial que acumuló casi 7.800 millones de dólares en taquilla.

Cinco años después del final de la saga del niño mago, Warner decidió expandir la franquicia con Animales fantásticos y cómo encontrarlos, una precuela y spin-off protagonizada por Eddie Redmayne como Newt Scamander. Y tras una primera entrega que, aunque muy debajo de las cintas de Potter, sí funcionó en taquilla con más de 800 millones de recaudación, la nueva saga fue perdiendo fuelle hasta los apenas 400 millones de dóláres recaudados por su tercera película, estrenada en abril de 2022. Un fiasco que ha dejado el futuro de Animales Fantásticos, que en principio iba a contar con cinco películas, en el aire.

En cuanto a El Señor de los Anillos, dejando de lado la serie de Amazon Prime Video, Los Anillos de Poder, en la que Warner no tiene nada que ver, lo cierto es que la compañía no estrena ninguna película ni serie desde el lanzamiento en diciembre de 2014 de El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, la última entrega de la segunda trilogía dirigida por Peter Jackson basada en el libro de Tolkien.

Una saga, la de El Hobbit, que arrasó en los cines con 2.900 millones de dólares de recaudación, pero que no consiguió el favor de la crítica, ni tampoco despertó el entusiasmo de los fans, que generó la primera y más exitosa trilogía de Jackson, la de El Señor de los Anillos.

Las tres películas, estrenadas entre 2001 y 2003, amasaron en taquilla casi 3.000 millones de dólares y ganaron en total 17 premios Oscar, de los cuales 11 fueron para el El Señor de los Anillos: El retorno del rey, igualando el récord de mayor número de galardones de la Academia ganados por una película junto a Titanic y Ben-Hur.

En ambos casos, Warner ya está desarrollando producciones relacionadas con El Señor de los Anillos y con Harry Potter. En el caso de las novelas de Tolkien, lo más inminente será el estreno de El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim, una cinta de animación ambientada 250 años antes de El Señor de los Anillos y que estará centrada en la historia no contada del abismo de Helm, la fortaleza en la que se libra la gran batalla que se relata en Las dos torres.

