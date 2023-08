El récord de taquilla que ha roto Barbie con el que ha desbancado a Harry Potter

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Barbie está siendo todo un éxito de taquilla. El filme dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie es el primero dirigido en solitario por una mujer que supera los 1.000 millones, pero, además, el largometraje ha roto otro récord y ha desbancado a Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2.

Barbie ha logrado llegar a los 1.000 millones de dólares en 17 días, un récord que anteriormente ostentaba el filme de Harry Potter. La película dirigida por David Yates, estrenada en 2011, alcanzó esa misma cifra en 19 días.

"Quería hacer algo anárquico, salvaje, divertido y catártico, y la idea de que esté siendo recibido de esa manera es algo extraordinario", declaró Gerwig a The New York Times. El gran éxito de Barbie ha hecho pensar que podría haber una secuela, algo sobre lo que la directora ha sido ambigua. "En este momento, esto es todo lo que tengo. Al final de cada película, siento como si no fuera a tener más ideas y como si ya hubiera hecho todo lo que quería hacer. No quisiera romper el sueño de nadie, pero para mí, en este momento, estoy a cero", confesó.

Sin embargo, pareció cambiar de opinión en una entrevista con People. "Espero que esta película sea el principio de un universo y un montón de diferentes películas de Barbie. Tiene el tono, el humor y la alegría, y obviamente ese mundo es muy bonito... Quiero volver a Barbie Land", admitió.

Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman y Will Ferrell, entre otros, protagonizan Barbie. La cinta llegará a HBO Max el próximo otoño.