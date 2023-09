Warner prepara una trilogía de películas con La Liga de la Justicia

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Mientras James Gunn sigue trabajando en el reinicio del Universo DC, los fans también podrán disfrutar de otras historias independientes desvinculadas de la franquicia troncal tanto en proyectos de imagen real como de animación. Y precisamente uno de estos últimos será una nueva adaptación de uno de los arcos argumentales más aplaudidos en las grapas de la editorial, Crisis en Tierras Infinitas.

La adaptación de Crisis en Tierras Infinitas fue uno de los grandes títulos animados anunciados por Warner Bros., en la pasada Comic-Con de San Diego que verán la luz en 2024. Desde entonces son muchos los seguidores del Universo DC que se mantienen a la espera para conocer nuevos y jugosos detalles sobre esta película.

Una ambiciosa apuesta que el director de la cinta, Mike Milo, uno de los responsables de la aclamada serie de animación de Harley Quinn, ha anunciado que será una trilogía de películas. Así lo la revelado en Reddit, según recoge crb.com, asegurando que dada la envergadura de la historia, relatar apropiadamente la misma requería de tres filmes.

Y no es para menos. Sobre todo teniendo en cuenta que originalmente esta épica historia multiversal publicada entre 1985 y 1986 por el dibujante George Pérez y el guionista Marv Wolfman para DC cómics, fue un crossover de 12 números con la que ambos reiniciaron por completo el Universo DC.

Por ahora, Warner Bros., no ha confirmado o desmentido que esto vaya a ser así. Sin embargo, es inevitable preguntarse, si llegado el caso, cada una de estas tres cintas que conforman la totalidad de la película, se estrenarán de manera simultánea, o, por el contrario, lo harán por separado.

No es la primera vez que el estudio adapta Crisis en Tierras Infinitas. La trama en la que tanto la Liga de la Justicia forma equipo con otros héroes como los Titanes para detener al Anti-Monitor, un ser que busca destruir todas las realidades existentes, contó con su propio crossover dentro del Arrowverso de CW en un descomunal evento que implicaba series como The Flash, Legends of Tomorrow y Arrow.

Mientras surgen nuevas noticias al respecto, la siguiente cita ineludible para los seguidores del DCEU en la gran pantalla será con Aquaman y El Reino Perdido. Dirigida de nuevo por James Wan, poco se sabe sobre la trama de la película, que verá la luz el próximo 22 de diciembre, y supondrá el regreso de Jason Momoa como el héroe atlante, así como también los de Amber Heard en el papel de Mera, Yahya Abdul-Mateen II como el villano Black Manta, y el de Patrick Wilson como Orm, alias, Ocean Master.