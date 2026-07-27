Antes del estreno de Spider-Man 4 Tom Holland ya se prepara para el biopic de Fred Astaire - CONTACTO

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Holland, quien interpreta a Telémaco en La Odisea de Christopher Nolan, que continúa arrasando en los cines, protagonizará el biopic sobre el actor y bailarín de claqué Fred Astaire. El actor, que además regresará como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, que verá la luz este 29 de julio, asegura que ya ha comenzado a prepararse para el papel y quiere interpretar él mismo todos los números musicales.

En una reciente entrevista en Live With Kelly and Mark, Holland explicó que el estreno de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, con solo unas semanas de diferencia, marca para él el final de la primera etapa de su carrera y el inicio de otra en la que aspira a interpretar personajes más maduros. "Lo que busco en esta nueva etapa es asumir el mayor reto posible y embarcarme en proyectos que realmente me supongan un desafío", explicó.

"Hace unos días hice mi primer ensayo de baile para Fred y salí muy ilusionado, pero también muy consciente de todo el trabajo que me queda por delante", añadió.

HOLLAND QUIERE HACER TODOS LOS NÚMEROS MUSICALES SIN DOBLES

De hecho, Holland aseguró que tiene la intención de "prescindir de dobles", "interpretar todos los bailes" y rodarlos "en un único plano, tal y como él los habría hecho". En otra entrevista, concedida a Good Morning America, Holland aseguró que, una vez concluya la promoción de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, retomará su preparación para interpretar a Astaire.

"En cuanto termine esta gira promocional, volveré de lleno al estudio de danza", afirmó. "Hace poco hice mis primeros ensayos y me dejaron una mezcla de muchísima ilusión y auténtico miedo, porque todavía me queda muchísimo trabajo por delante para intentar estar a la altura de Fred", añadió.

Por otro lado, Holland no es ajeno al mundo de la danza. El intérprete dio el salto a la fama gracias a Billy Elliot: The Musical, en el West End londinense, un papel que exigía una intensa preparación como bailarín. Sin embargo, el actor admite que dejó de bailar al terminar la producción, una decisión de la que todavía se arrepiente.

El proyecto también le ha brindado a Holland la oportunidad de volver a bailar. El actor reveló que incluso ha regresado al estudio del centro de Londres donde ensayó por primera vez para Billy Elliot: The Musical. "Estoy muy ilusionado con este desafío", afirmó.