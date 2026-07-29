Censurada una escena de Spider-Man: Brand New Day... Que además es un enorme spoiler - SONY PICTURES

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ya ha aterrizado en los cines de España, pero en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, los fans tendrán que esperar al próximo viernes 31 de julio para ver la nueva película del trepamuros de Marvel. Y, como ya ocurriera con otros superhéroes, el personaje encarnado por Tom Holland ha sido víctima de la censura en la India, donde se ha mutilado una escena del filme... que además ha hecho saltar las alarmas ante un gran spoiler en la trama.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según informa Variety, en la versión de Brand New Day que se proyectará en la India se ha eliminado una escena romántica de un beso para que sea calificada como apta para todos los públicos. Además, se han silenciado "diversas palabras malsonantes y lenguaje inapropiado en la banda sonora en inglés y en las pistas de subtítulos", y se incluye un mensaje de advertencia contra el consumo de alcohol.

Esta escena eliminada de un beso entre dos personajes duraba ocho segundos. Es más que posible que esta secuencia se corresponda con un emotivo momento entre Peter Parker y MJ, el personaje de Zendaya, después de que ella olvidara su existencia por el hechizo del Doctor Strange. No obstante, habrá que esperar a ver la película dirigida por Destin Cretton para saberlo.

SUPERMAN DE JAMES GUNN TAMBIÉN FUE CENSURADA EN LA INDIA

El hecho de que en la India se haya censurado una escena de Brand New Day no es un caso aislado, sino que se trata de una práctica habitual para que determinadas películas sean calificadas como aptas para todos los públicos. Recientemente, Superman de James Gunn perdió nada menos que 41 segundos de metraje por dos besos en pantalla, además de sustituir por un plano alternativo una escena en la que alguien hacía un gesto con la mano y eliminar palabras malsonantes.

Junto a Holland y Zendaya, completan el reparto de Spider-Man: Brand New Day, Jacob Batalon como Ned Leeds, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Tramell Tillman como Bill Metzger, Liza Colón-Zayas como la detective Jean DeWolff y Sadie Sink en un papel todavía por confirmar.