La escena post-créditos eliminada de Expediente Warren 3 que enlazaba con la nueva película de la saga

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

El director de Expediente Warren: Obligado por el demonio, Michael Chaves, ha confirmado la existencia de una escena post-créditos que tenía como propósito presentar una nueva entrega de la saga The Conjuring, probablemente un nuevo spin-off, tal y como sucedió en otros largometrajes de la franquicia. Pero, finalmente, esta secuencia extra fue eliminada del metraje final.

El cineasta, que también estuvo al frente del filme de la misma saga, La Llorona, ha comentado durante una entrevista concedida a NME que la escena en cuestión fue eliminada de la película para dar una sensación más cerrada a la cinta. Chaves, ha evitado dar grandes detalles sobre el contenido de esta secuencia, aunque ha dejado entrever de qué podía tratarse.

"Voy a mantener el misterio sobre qué era, porque puede que acabe saliendo pero de otra forma", ha señalado el director, que afirma estar "muy orgulloso con cómo acaba", ya que al parecer, será un final bastante cerrado para la historia. "Sobra decir que la puerta sigue abierta para muchos más casos y aventuras de los Warren, pero tiene algo que hace que dé sensación de ser como un final para la trilogía", ha apuntado Chaves.

Aunque el universo de The Conjuring cuenta en estos momentos con dos spin-offs en producción, La monja 2 y The Crooked Man, es posible que la cinta a la que se ha referido Chaves no forme parte de las ya anunciadas, sino que sea una nueva entrega protagonizada por otro ente maligno.

The Conjuring se ha convertido desde el estreno de su primera entrega, dirigida por James Wan en 2013, en una de las franquicias de terror más consolidadas de la actualidad. Además de la saga principal conformada por la trilogía de los Warren, este universo cuenta con la trilogía de la muñeca Annabelle y los filmes de La monja y La Llorona. En total, la saga ha recaudado más de 1.8000 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

Expediente Warren: Obligado por el demonio, tiene a Michael Chaves en la dirección, junto a Patrick Wilson y Vera Farmiga que vuelven a encarnar al matrimonio protagonista de la saga para investigar un nuevo crimen relacionado con una posesión demoniaca. La película llega a los cines este viernes 4 de junio.