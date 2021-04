Primeras imágenes de Expediente Warren 3 (The Conjuring 3), el caso "más oscuro" de Ed y Lorraine con "víctimas reales"

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Expediente Warren: Obligado por el demonio, la tercera entrega de la saga The Conjuring, llegará a los cines el próximo 4 de junio. Los fans ya han podido ver las primeras imágenes de la nueva película de la franquicia de terror, fotos que muestran a Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga) enfrentándose a su caso "más oscuro" hasta la fecha.

En una de las fotos se puede ver a Lorraine sosteniendo una linterna, mientras que en otra imagen aparece Ed con un rosario en la mano. Ruairi O'Connor como Arne Johnson y Eugenie Bondurant como The Occulist también aparecen en las instantáneas, publicadas por IGN.

"When [James Wan] came to me with this script, he basically was like, it's Se7en, but in the Conjuring universe," The Conjuring 3 director Michael Chaves tells IGN. And since it's an exorcism movie, of course there's an homage to The Exorcist in there. Unwritten rule. https://t.co/nzXu8NsmAS pic.twitter.com/zm2E1FNoeQ