Primeras reacciones a Expediente Warren: Obligado por el demonio: "Es diabólica", "he dormido con la luz encendida"

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Expediente Warren: Obligado por el demonio llegará a los cines el 4 de junio, pero algunos críticos estadounidenses ya han podido ver la cinta. Las primeras opiniones han salido a la luz en Twitter y, para tranquilidad de los fans, la producción dirigida por James Wan ha salido muy bien parada.

"Es fantástica como siguiente episodio. Tiene mucho corazón y una historia de amor. Me involucré tanto que me olvidé de cenar mientras miraba la pantalla. Sin spoilers, pero he dormido con la luz encendida", aseguró la autora Jenna Busch. Tal como señala Chris Evangelista de SlashFilm, "la dinámica cambia" en esta tercera entrega, pero sigue atrayendo gracias a la presencia de Vera Farmiga y Patrick Wilson.

"Es terriblemente demoníaca y escalofriante en todos los momentos precisos, con una secuencia de apertura sensacional y una escena en una cama de agua que rivaliza con cualquier momento espeluznante de la franquicia hasta ahora. Salvaje a la vez que se basa en una historia real", comentó Erik Davis, crítico de Fandango.

"Me complace informar que Expediente Warren: Obligado por el demonio es sólida. Tiene problemas para encajar la realidad del caso y su giro de terror ficticio, pero es genial ver a los Warren en una investigación, y hay más de un momento emocionante, así como sustos bien orquestados", adelantó Eric Eisenberg, de CinemaBlend.

Algo más tibia fue la valoración de la crítica cinematográfica Courtney Howard. "No es tan aterradora o desconcertante como sus predecesoras, pero tiene algunas secuencias espeluznantes. Algunos aspectos, aunque inesperados, luchan por mantener el misterio y la curiosidad en un punto álgido. Ni mal, ni genial. Vera Farmiga y Patrick Wilson son convincentes", apuntó.

"Chicos, preparaos. Los Warren están de vuelta y no faltan los sustos", afirmó Shannon McGrew, de NightmarishConjuring. Tom Jorgensen, de ING, enumeró varios puntos de la cinta a tener en cuenta: "Menos aterradora que las dos anteriores, el villano es el mejor de la franquicia, potente visualmente y en su atmósfera, establece una dinámica interesante para la saga, John Noble manda".

