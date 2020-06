El tráiler de The Batman llegaría con el reestreno de Origen (Inception) de Christopher Nolan

Robert Pattinson en Tenet y en The Batman

Robert Pattinson en Tenet y en The Batman - WARNER BROS

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Pese a que Warner Bros. ha retrasado dos semanas el estreno de Tenet, la cinta finalmente llegará a lo cines en julio. Sin embargo, esa no será la única película de Christopher Nolan que se podrá ver en pantalla grande. La compañía relanzará Origen (Inception) para celebrar su décimo aniversario y aprovechará su reposición en cines para ofrecer un nuevo tráiler de Tenet y otras de sus grandes apuestas para la temporada como Wonder Woman 1984, Dune o incluso el primer adelanto de The Batman

Según un comunicado de prensa emitido por Warner Bros., el relanzamiento de Origen tendrá lugar el 17 de julio, fecha que inicialmente había escogido para estrenar Tenet. "Este evento cinematográfico de aniversario también brindará al público un vistazo a imágenes inéditas de Tenet, que se estrenará en todo el mundo dos semanas después, el 31 de julio. Los espectadores también disfrutarán de un vistazo exclusivo a próximas películas de Warner Bros.", afirma el comunicado.

Esto supone que, además de mostrar nuevas secuencias de Tenet, la reposición de Origen también podría traer escenas inéditos de títulos como Wonder Woman 1984, Dune o Godzilla vs. Kong. Algunos también especulan con un posible tráiler de The Batman, una posibilidad remota teniendo en cuenta que el filme apenas había comenzado su rodaje cuando tuvo que parar debido al coronavirus. El destino del cineasta británico y el del personaje de DC volverían así a cruzarse, aunque en esta ocasión por cuestiones casi "accidentales".

Tenet es una de las películas más esperadas del verano y una de las grandes apuestas para retomar la actividad de los cines tras la pandemia. Tanto es así que Warner Bros. nunca se planteó lanzarla directamente en formato digital, asegurando que esperaría hasta la apertura del 80% de los cines a nivel mundial para su lanzamiento.

Tras meses de incertidumbre, la película protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson finalmente llegará a las salas el 31 de julio.