13 opciones (casi) perfectas para ser Joker en The Batman

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Tras los rumores que apuntan a que el director Matt Reeves presentará una nueva versión del Joker en la segunda entrega de su supuesta trilogía de The Batman con Robert Pattinson, los fans han dejado volar su imaginación y han empezado a proponer a los actores que, a su juicio, serían perfectos como el villano. Y hay algunas propuestas tan locas y retorcidas que parecen obra del mismísimo Payaso de Gotham.

Reeves podría tener pensado introducir al Joker en la secuela de The Batman de cara a una aparición más amplia en la tercera película, del mismo modo que Christopher Nolan presentó al personaje en El Caballero Oscuro, aunque éste no llegó a aparecer en la tercera cinta por la repentina muerte de Heath Ledger.

Los rumores también indican que la idea del director es presentar a un actor totalmente nuevo, en lugar de utilizar las versiones de Jared Leto (Escuadrón Suicida) o Joaquin Phoenix (The Joker). Eso quiere decir que podría estar buscando o bien a un actor joven, como Pattinson, o bien a un veterano.

El abanico es muy amplio, y estas son las mejores propuestas del fandom.

WILLEM DAFOE

I don't want to jump on The Batman hype train... But the Willem Defore picture makes him seem like THE PERFECT person to play The Joker is Joaquin Phoenix doesn't reprise his role. https://t.co/KbbcGqemvN — Cole Schlegel (@Schlayygs) June 9, 2020

La química entre Dafoe y Pattinson quedó patente en El Faro, y el veterano actor se ha convertido en uno de los favoritos de los fans para interpretar al Joker gracias a su siniestra sonrisa, que ya demostró que puede ser escalofriante en Spider-Man de Sam Raimi, donde interpretaba al Duende Verde.

JIM CARREY

We want Jim Carrey as a joker 😎 — Abdulaziz (@AZOOZ14hm) June 9, 2020

Aunque Carrey es conocido por sus papeles cómicos, en los últimos años ha demostrado que también es capaz de llevar a cabo actuaciones intensas y descarnadas. Su expresividad podría dar ese punto de desequilibrio mental al Joker. Además, no es ajeno a las películas del Hombre Murciélago, ya que interpretó a Enigma en Batman Forever.

JOHNNY DEPP

The Batman featuring Robert Pattinson is confirmed to have it's own version of The Joker and since today is Johnny Depp's birthday i'm just gonna say it:



HE DESERVES! 👏🏼😩#HappyBirthdayJohnnyDepp pic.twitter.com/gCeN6puBWz — Sienna (@winonasrider) June 9, 2020

El polifacético Depp nunca ha tenido miedo de enfrentarse a personajes intensos como Jack Sparrow o Willy Wonka, y actualmente es el gran villano de otra gran franquicia de Warner, Animales Fantásticos, donde interpreta a Grindelwald. Un doble papel como antagonista podría ser un gran acierto de cara a los fans.

CAMERON MONAGHAN

@mattreevesLA we don’t wanna nobody see but @cameronmonaghan as The Joker straight up‼️ — ScootaMann (@Scootamann_) June 9, 2020

Otro de los grandes favoritos es Monaghan, que ya interpretó a una joven versión del Joker en la serie Gotham. El actor de Shameless ha demostrado que tiene ese punto de oscuridad macabra que tanto caracteriza al Payaso Príncipe del Crimen.

JARED LETO O JOAQUIN PHOENIX

@mattreevesLA We don’t need a new Joker when Pheonix and Leto are still alive. Please no new Joker. Get one of them please. — Trish Delish💥 (@TrishaMarlena) June 9, 2020

También hay quien prefiere recurrir a las versiones "vigentes" del personaje, ya sea la visión gánster de Leto o la crepuscular actuación de Phoenix. Sin embargo, esto parece poco probable ya que The Batman de Pattinson será una adaptación de Año Dos, narrando las primeras aventuras de Bruce Wayne como el Cruzado de la Capa.

CHRISTIAN BALE

¿Un Batman convertido en Joker? Muchos consideran que el Caballero Oscuro de Bale es a día de hoy la mejor versión de Bruce Wayne. Convertirlo ahora en su némesis sería sin duda un gran atractivo para los fans de la trilogía de Nolan. Una especie de American Psycho con maquillaje de payaso.

DAN STEVENS

okay although i would rather the joker not be in the batman (2021) if he is i only want dan stevens to play him NO EXCEPTIONS do you understand @mattreevesLA ???????????????????????????????????????????????????/ pic.twitter.com/swQyLvj2zq — pat :)) ᵇˡᵐ (@cullenslegacy) June 9, 2020

El protagonista de La Bella y la Bestia y Legión es otro gran candidato al papel gracias a su edad similar a la de Pattinson. Colocar a los dos personajes en una misma generación podría sentar las bases de un buen desarrollo de ambas personalidades, ya que no hay Batman sin Joker... y viceversa.

EL PROPIO ROBERT PATTINSON

the batman but robert pattinson plays both batman & the joker — allison (@garfiIms) June 9, 2020

Y ya que Batman y Joker son las dos caras de la misma moneda, ¿por qué no una doble interpretación de Pattinson? Seguramente sería algo confuso para los fans ver al actor en un papel doble, ya que esto significaría que los dos personajes son físicamente idénticos. Pero cosas más raras se han visto, y desde luego podría funcionar.

BILL SKARSGARD

If the rumours are true and @mattreevesLA is looking to cast a Joker for Films 2 and 3 in his Batman Trilogy, then he needs to look at Bill Skarsgard, he has major Joker potential.#TheBatman #Batman #Joker pic.twitter.com/qLwVBVVnwJ — Jack Griffiths (@JGriffiths993) June 9, 2020

Y hablando de payasos, ¿hay alguno que dé más miedo que Pennywise? Bill Skarsgard interpretó con gran acierto al payaso de la novela de Stephen King. Y con su terrorífico recuerdo aún fresco en la mente del público, verle convertido en el Joker sería, cuanto menos, de lo más inquietante.

GUSTAV SKARSGARD

Please @mattreevesLA ... choose Gustaf SkarsgÃ¥rd as Joker in your Batman 🙏 pic.twitter.com/KhzhhP61BI — ᴘᴇᴛɪᴛᴇ-ʟᴜɴᴇ (@Petite_Lune_fr) June 9, 2020

Por otro lado, si su hermano pequeño fue IT, Gustav bien podría interpretar al Joker. El actor suele optar por papeles desequilibrados mentalmente, como Floki en Vikings, y su apariencia desgarbada y descuidada encaja a la perfección con la versión de los videojuegos de Arkham, en la que Reeves supuestamente se ha inspirado para su filme.

RAMI MALEK

Sin duda el papel de Joker es uno de los más exigentes e intensos que un actor puede interpretar. Y si hay un talento joven que pueda soportar ese gran peso, es Rami Malek, como ya demostró en la serie Mr. Robot y más tarde en la oscarizada Bohemian Rhapsody. Además, ya ha hecho sus pinitos como villano en la nueva entrega de la saga James Bond

MACAULAY CULKIN

Por último, pero no por ello menos acertada, se encuentra la opción del protagonista de Solo en Casa. La eterna estrella infantil venida a menos. Su historia casi parece una calcomanía de la del propio Joker, un comediante maltratado por la vida, y su edad concuerda con la de Pattinson. ¿Es Culkin el Joker perfecto?