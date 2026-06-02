Enfrentados: Marfil, adaptación de Mercedes Ron protagonizada por Ester Expósito, llegará a Prime Video en septiembre - PRIME VIDEO

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Enfrentados: Marfil, la película basada en la popular obra literaria de Mercedes Ron, se estrenará en septiembre en Amazon Prime. El filme, que lleva a la pantalla la bilogía Enfrentados, compuesta por Marfil y Ébano, estará protagonizado por Ester Expósito (Venus) y Hugo Diego García (La sustancia) y dirigido por Óscar Pedraza (Zoomers).

"Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación. Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece", adelanta la sipnosis oficial.

Junto a Expósito y Garcia, el reparto está compuesto por Lluís Homar (Los ojos de Julia), Eric Masip (A través de mi ventana), Pablo Molinero (La peste) y Zoe Bonafonte (El 47), entre otros. La trama de Marfil, primera parte de la bilogía de Ron, se completará con Ébano, secuela que también estará dirigida por Óscar Pedraza y llegará al servicio de streaming de Amazon este año.

PRIME VIDEO Y LAS NOVELAS JUVENILES

Esta adaptación ya es la tercera colaboración entre Mercedes Ron y Amazon Prime Video tras la trilogía Culpables, compuesta por Culpa mía en 2023, Culpa tuya en 2024 y Culpa nuestra en 2025. Las tres películas, dirigidas por Domingo González, relataban relación prohibida entre dos hermanastros: Noah, encarnada por Nicole Wallace, y Nick, el personaje de Gabriel Guevara.

También basada en una obra de la autora, Prime Video estrenó el pasado año Dímelo Bajito. El largometraje, dirigido por Denis Rovira, seguía los pasos de los hermanos Bianco, Thiago y Taylor, interpretados por Fernando Líndez y Diego Vidales, respectivamente, que regresan a la vida de Kamila Hamilton, encarnada por Alícia Falcó, para ponerla patas arriba.

Las adaptaciones de fenómenos literarios se han convertido en uno de los grandes filones de Prime Video, que tiene entre sus títulos más vistos otras producciones basadas en libros como Off Campus, que adapta la serie de novelas Kiss Me, de Elle Kennedy. Tras una primera entrega que alcanzó 36 millones de espectadores en sus 12 primeros días, ya está en proceso la segunda temporada de la serie, que adaptará Inmune a ti, tercera novela de la saga escrita por Kennedy y prevé su estreno para 2027.

Sin olvidar La casa de los espíritus, miniserie basadada en la mítica novela de Isabel Allende, que protagonizada por Nicole Wallace y Alfonso Herrera, está también entre lo más visto en la plataforma.