La casa de los espíritus o Apocalipsis Z: Parte II, entre las grandes apuestas de Prime Video para 2026 - PRIME VIDEO

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

En la primera edición de Prime Video Presents: International Originals, celebrada en Londres el 12 de febrero, la plataforma ha presentado una serie de proyectos originales que llegarán a lo largo de 2026. El servicio de streaming ha insistido en el auge de las producciones no anglófonas y anunciado proyectos procedentes de España, Italia, Chile, Corea del Sur, Japón, Francia, India y Colombia, entre otros.

Uno de los títulos más destacados proviene del bloque latinoamericano. Prime Video estrenará este año La casa de los espíritus, serie chilena que adapta la novela homónima de Isabel Allende y que contará con Nicole Wallace (Culpa mía) como protagonista. Al reparto liderado por la actriz española, que interpretará a Clara del Valle, se suman la argentina Dolores Fonzi y el mexicano Alfonso Herrera.

España también concentra varias de las apuestas de 2026. Jesús Colmenar dirigirá Perfectos mentirosos, largometraje basado en el thriller juvenil de Alex Mírez que supera las 140 millones de lecturas en Wattpad. También desde España llegará Apocalipsis Z: Parte II, continuación directa de Apocalipsis Z: El principio del fin, filme basado en la novela de Manel Loureiro, dirigida por Carles Torrens y protagonizada por Francisco Ortiz.

MÁS HOUSE OF RON

Además, la película Marfil trasladará a la pantalla la primera parte de la bilogía Enfrentados, de Mercedes Ron. De hecho, tras éxito de la trilogía Culpables, Amazon MGM Studios también anunció que está desarrollando la última novela de Mercedes Ron titulada 30 sunsets para enamorarte (de la serie Bali), lo que supone la primera adaptación estadounidense de la obra de la autora española de gran éxito. Estos proyectos forman parte de la colaboración de Prime Video denominada House of Ron, que incluye 10 adaptaciones de libros de la autora a la pantalla.

La presencia de estrellas mundiales en el evento como Stanley Tucci ha servido para presentar Masterplan, coproducción entre Francia e Italia protagonizada por el actor de The Lovely Bones El diablo viste de Prada o Conclave. "Pensé que era uno de los mejores personajes que había leído nunca y me emocionó que me pidieran interpretarlo, es el sueño de cualquier actor", expresa el intérprete sobre la próxima película de atracos, donde encarnará a un ladrón que preparar el robo de La Gioconda junto a una experta en ciberdelincuencia italiana y un entendido en explosivos francés.

Desde Asia-Pacífico, la plataforma ha confirmado derechos exclusivos mundiales para el reinicio en animación de Hokuto no Ken (Fist of the North Star), además de incluir Ghost in the shell y la segunda temporada From Old Country Bumpkin to Master Swordsman como parte de su impulso al anime. En ficción surcoreana, la plataforma enumeró romances como la serie Siren's Kiss, con Park Min-young y Wi Ha-joon, junto a otros proyectos como Absolute Value of Romance. See You at Work Tomorrow!, Love in Disguise, Human x Gumiho y The Sacred Jewel. De India se ha presentado Don't Be Shy, una comedia romántica producida por Alia Bhatt.

LOVE ME, LOVE ME

Italia produce Love Me, Love Me, un romance adolescente ambientado en Milán y basado en la primera entrega de una saga de cuatro libros de la autora Italiana Stefanie S. La cinta está dirigida por el estadounidense Roger Kumble (Maravilloso desastre) y protagonizada por la inglesa Mia Jenkins y el español Pepe Barroso. A lo largo de 2026 también se estrenarán Culpa tuya: Londres, adaptación británica del universo literario de Mercedes Ron, y la tercera temporada de Betty la fea: La historia continúa, proyecto colombiano que prolonga el regreso de Betty Pinzón.

Prime Video ha subrayado que estos estrenos estarán disponibles en más de 30 idiomas, con hasta 36 opciones de subtítulos y 22 de doblaje, y llegarán a 240 países y territorios, apoyados por un sistema de recomendaciones personalizadas en función del país y las preferencias lingüísticas de cada usuario.