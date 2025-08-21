Culpa nuestra, el final de la trilogía de Mercedes Ron, ya tiene fecha de estreno en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Culpa nuestra, la tercera y última película de la saga cinematográfica basada en las novelas de Mercedes Ron, aterrizará en Prime Video el próximo 16 de octubre. El filme protagonizado por Nicole Wallace y Gabriel Guevara abordará el reencuentro de Nick y Noah que tendrán que decidir si el amor entre los dos es más fuerte que el rencor.

Junto al anuncio de la fecha de estreno, la plataforma de streaming ha lanzado el póster oficial en el que se puede ver a los dos protagonistas mirándose con dos coches corriendo delante de ellos. "Vuelve la historia que nos hizo suspirar. Vuelven Nick y Noah", reza el texto que acompaña a la publicación.

"La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?", adelanta la sinopsis oficial.

Junto a Wallace(Skam España) y Guevara (Mar afuera) completan el reparto de Culpa nuestra Marta Hazas (Días mejores), Iván Sánchez (Bosé), Victor Varona (Cielo Grande), Eva Ruiz (La última mirada), Goya Toledo (Veneno), Gabriela Andrada (Los protegidos ADN), Álex Béjar (Élite), Javier Morgade (Desaparecidos), Felipe Londoño (Entrevías). Además, el filme cuenta con la incorporación de Fran Morcillo (La casa de papel) como Simon.

Domingo González regresa por última vez a la saga para ponerse al frente del proyecto. El realizador también firma el guion junto a Sofía Cuenca. Culpa nuestra es una producción de Pokeepsie Films (Banijay Iberia) y cuenta con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores.

Culpa nuestra pone fin a la exitosa saga Culpables, cuya primera entrega, Culpa mía, llegó en 2023 y la segunda, Culpa tuya, estrenada en 2024 se convirtió en la película original internacional más vista en Prime Video en su lanzamiento. Cabe destacar que la colaboración entre Ron y Amazon continuará con la adaptación de la saga de Marfil y Ébano, con Ester Expósito y Hugo Diego García como protagonistas, y la de Dimelo bajito, cuyo estreno se espera para este 2025.