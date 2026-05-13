1086650.1.260.149.20260513124906 Ella Bright y Belmont Cameli protagonizan Off Campus: "Hay que aprender a confiar en las personas que te quieren" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 13 May. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Ella Bright y Belmont Cameli protagonizan Off Campus, nueva serie original de Prime Video basada en la saga de superventas internacionales de Elle Kennedy y que se estrena hoy miércoles 13 de mayo. Este drama universitario sigue a un equipo de hockey sobre hielo de élite y a las mujeres de sus vidas mientras afrontan el amor, el desamor y el autodescubrimiento, en plena transición a la edad adulta.

La ficción arranca con una historia de "polos opuestos" entre Hannah, una compositora reservada, y Garrett, la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar. Al frente del reparto, Ella Bright da vida a la protagonista femenina, un personaje con el que conectó desde el primer momento.

"Me enamoré de ella en cuanto leí el libro. Creo que compartimos esa extravagancia... y su amistad con Allie es algo que veo claramente en mis propias amistades en la vida real", explica la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Belmont Cameli encarna a Garrett, un joven marcado por una complicada relación con su padre que condiciona sus vínculos personales. "Afecta a todas sus relaciones. Es algo que Garrett no le cuenta a nadie, y guardar un secreto de tal magnitud acaba afectándote de una forma u otra", señala el intérprete, quien adelanta que ese conflicto tendrá consecuencias en su historia con Hannah.

La serie también destaca por su componente musical, un reto añadido para Bright. "Me sentí como pez fuera del agua al principio. Tenía que aprender a tocar instrumentos prácticamente desde cero y cantar no era algo en lo que me sintiera muy segura", reconoce. Sin embargo, la actriz destaca el papel fundamental de todo el equipo de producción. "Me guiaron durante todo el proceso. La música es una parte esencial de la serie y fue muy divertido formar parte de ello".

DESAFÍOS FÍSICOS Y EMOCIONALES

Cameli tuvo que someterse a una intensa preparación física para meterse en la piel de un jugador de hockey universitario de élite. "Entrenaba sobre hielo dos horas y media al día, más otras dos horas de pesas, y a veces cardio por la noche. Fue duro, pero muy gratificante", relata el actor, quien se enfrentó al desafío de aprender a patinar sobre hielo.

Más allá del romance y el espectáculo deportivo, Off Campus pone el foco en las relaciones personales y el crecimiento emocional. En este sentido, Bright subraya uno de los principales aprendizajes que le deja su personaje. "La importancia de la confianza en las relaciones, no solo en la pareja, sino también en la amistad. Hay que aprender a confiar en las personas que te quieren y se preocupan por ti", señala.

Cameli, por su parte, describe su experiencia como "catártica". "Revives emociones que ya has superado, pero también te permite reconocer todo lo que has aprendido", concluye el actor, quien define su paso por la serie como un proceso "duro, pero también muy bonito".

Los actores Mika Abdalla, Josh Heuston, Jalen Thomas Brooks, Antonio Cipriano y Stephen Kalyn completan el reparto de Off Campus.