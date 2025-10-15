Gabriel Guevara protagoniza con Nicole Wallace Culpa nuestra, final de la trilogía Culpables: "No es fácil decir adiós"

LOS ÁNGELES, 15 Oct. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

El capítulo final de Nick y Noah llega este 16 de octubre a Prime Video con Culpa nuestra, la esperada conclusión de la trilogía Culpables, basada en las exitosas novelas de Mercedes Ron. Tras el fenómeno internacional de Culpa mía y Culpa tuya, llega el desenlace de la historia de Nick y Noah, interpretados por Gabriel Guevara y Nicole Wallace, que se ha convertido en un auténtico fenómeno global.

"No es fácil decir adiós a un personaje que me ha dado tanto, pero hay que avanzar en la vida y seguir adelante con nuestras carreras, y guardar siempre estas experiencias que hemos vivido en el corazón", afirma el actor Gabriel Guevara en una entrevista concedida a Europa Press.

Gabriel da vida a Nick Leister, un personaje que ha madurado en esta última entrega. "Empezamos con un Nick más jovencito, más inmaduro, más rebelde... luego avanzamos con un Nick más romántico, que se deja llevar más por las emociones. En la tercera película vemos un Nick mucho más maduro, con el corazón roto, que ha rehecho su vida y ha evolucionado", cuenta el intérprete.

Guevara destaca la complicidad que se ha creado con sus compañeros de reparto durante el rodaje de la trilogía. "La segunda y la tercera película se rodaron a la vez. Lo hicimos todo del tirón y siempre ha sido un lujazo trabajar con todos ellos. Son increíbles. Y ahora estamos aquí, disfrutando juntos en Ibiza, muy felices", añade.

El intérprete reconoce también el impacto que la saga ha tenido en su carrera: "Antes no había hecho nada tan grande a nivel internacional, así que sí, me ha cambiado bastante la vida. Se nota mucho en los fans, en los medios, en todo. Es una experiencia que me llevo para siempre". Y mirando al futuro, tiene claro que busca nuevos retos: "A mí me gusta la variedad, hacer registros diferentes. Me gustaría hacer algo más dramático, con escenas duras".

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

Por su parte, la escritora Mercedes Ron vive el estreno con sentimientos encontrados. "Lo vivo con mucha emoción y mucha pena, la verdad", admite. "Este será el último junket que haga de esta saga y da pena. Pero vienen nuevos proyectos. No digo adiós a Nick y Noah del todo, porque están las adaptaciones inglesas que llegarán dentro de poco. Pero sí me toca despedirme de este maravilloso reparto al que le tengo muchísimo cariño".

Ron, creadora de los personajes que conquistaron a millones de lectores en Wattpad antes de convertirse en un fenómeno editorial y cinematográfico, recuerda cómo supo que Nicole Wallace y Gabriel Guevara eran los indicados para dar vida a Noah y Nick. "Son muy buenos actores, tienen muy buena química y se conocían de antes, y eso se notaba. En cuanto los vimos, lo tuvimos claro. Tenían mucha ilusión y ver dónde están ahora es muy bonito", destaca.

Con la emoción de cerrar un ciclo, la autora lanza un mensaje a sus seguidores: "Quiero darles las gracias por todo el apoyo que han dado, primero a los libros y luego a las películas. Gracias a ellos, la historia ha llegado a todas partes del mundo. Ojalá sigan aquí conmigo, porque todavía quedan muchas historias por contar. Les tengo un cariño enorme y todo esto es gracias a ellos".

En Culpa nuestra, la boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?

La película está dirigida por Domingo González, quien también repite como guionista junto a Sofía Cuenca. Los actores Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade, Felipe Londoño y Fran Morcillo completan el reparto de la cinta. Con Culpa nuestra, Prime Video despide una de sus sagas más exitosas, que ha trascendido fronteras y generaciones. Nick y Noah cierran su historia, pero el fenómeno Culpables promete seguir vivo mucho tiempo más.