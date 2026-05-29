La temporada 2 de Off Campus confirma su pareja protagonista - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Off Campus, la serie que adapta las novelas de Elle Kennedy, regresará a Amazon Prime Video con su segunda temporada. La plataforma ha dado a conocer quiénes serán los protagonistas de los nuevos episodios.

"Una pareja hizo un trato. La siguiente lleva la cuenta. De Garrett y Hannah a Dean y Allie: la historia de amor de Off Campus continúa en la temporada 2", ha anunciado Prime Video en una publicación de Instagram.

De este modo, se confirma que Mika Abdalla y Stephen Kalyn, quienes encarnan en la serie a la segunda pareja, serán los protagonistas de los nuevos episodios de la serie.

La publicación también incluye varias fotografías del cuarteto y de cada pareja por separado, así como un vídeo en el que los actores aparecen juntos, entre risas y visiblemente felices.

La primera temporada de Off Campus se centró en el romance entre Hannah Wells (Ella Bright) y el jugador de hockey Garrett Graham (Belmont Cameli), que comenzó como una relación falsa entre ambos. La segunda entrega de la ficción adaptará Inmune a ti, tercera novela de la saga escrita por Kennedy.

Los nuevos episodios pondrán el foco en Dean y Allie, quienes ya tuvieron especial protagonismo en el sexto episodio y, según Kalyn, funcionaba como una especie de episodio piloto de la temporada 2 de la ficción.

"Considero el episodio 6 como una especie de episodio piloto o un lanzamiento suave de la segunda temporada y de lo que podéis esperar. Estoy muy agradecido de haber podido aprender de Ella Bright y Belmont Cameli, y de ver a esos dos actores tan fenomenales liderar la primera temporada", afirmó el actor a The Hollywood Reporter.

Abdalla añadió además que le encantó trabajar con Kalyn y que, en las escenas que compartieron en la primera temporada, "se complementaban a la perfección de una forma verdaderamente gratificante".

HANNAH Y GARRETT SEGUIRÁN SIENDO FUNDAMENTALES EN OFF CAMPUS

Por otro lado, el hecho de que en la temporada 2 de Off Campus Hannah y Garrett ya no sean los protagonistas no significa que Bright y Cameli vayan a dejar la serie. Su creadora Louisa Levy ya aseguró que "seguirán siendo una parte fundamental y sólida del elenco".

"Estamos muy emocionados por continuar la historia de Allie y Dean como la trama romántica principal de la segunda temporada, tras haber dado inicio a su romance en la primera", aseguró Levy. "Pero si te has enamorado de Hannah y Garrett, no te preocupes: seguirán siendo una parte fundamental de nuestro sólido reparto", añadió.

"Estamos deseando contar el siguiente capítulo de la historia de todos", concluyó Levy, creadora de Off Campus junto a Ginna Gattore. La temporada 1 de la ficción alcanzó 36 millones de espectadores en sus 12 primeros días en Prime Video tras su estreno el 13 de mayo, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más exitosos de la plataforma junto a El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y Fallout.

Además de Bright, Cameli, Abdalla y Kalyn, Off Campus cuenta también en su reparto con Jalen Thomas Brooks, Antonio Cipriano y Steve Howey. No obstante, Josh Heuston, quien interpretó a Justin Kohl en la primera temporada, no regresará en los nuevos capítulos de la ficción, que aún no tienen fecha de estreno.