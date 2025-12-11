¿A Qué Hora Se Estrena Dímelo Bajito, La Nueva Adaptación De Mercedes Ron, En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Dímelo bajito, película basada en el primer libro de la trilogía Dímelo de Mercedes Ron, llega a Prime Video este viernes 12 de diciembre. El filme, protagonizado por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, sigue a Kamila, una joven que se encuentra en el centro de un triángulo amoroso.

"Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso pensaba: no estaba en sus planes que los hermanos Di Bianco volvieran de nuevo a darle la vuelta a su mundo. Hace 7 años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. El inesperado regreso de los hermanos sume la aparentemente perfecta vida de Kami en el caos.

Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente acceder a ella. Nadie excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?", reza la sinopsis oficial de la película.

Mercedes Ron es también autora de la saga Culpables, que dio pie a tres películas protagonizadas por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, y cuya última entrega se estrenaba en la plataforma de streaming el pasado mes de octubre. Esta nueva película adapta la primera entrega de otra de sus trilogías, Dímelo.

En cuanto al horario de estreno de Dímelo bajito, la cinta estará disponible en Prime Video a la 1:00 de este viernes 12 de noviembre en España. Una hora antes, a las 0:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México el filme llegará a Prime Video a las 18:00 horas de este jueves. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 19:00 horas cuando Dímelo bajito esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 20:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del filme.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del filme desde las 21:00 horas de este jueves.