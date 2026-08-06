Emily Wilson carga de nuevo contra La odisea de Nolan y señala sus contradicciones: "Es emocionalmente vacía" - UNIVERSAL

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque Christopher Nolan mencionó la traducción de Emily Wilson de La odisea como una de las referencias de su adaptación cinematográfica de la obra de Homero, la autora ha arremetido duramente contra la película. Wilson no solo escribió una crítica negativa del filme en el London Review of Books, sino que desde entonces no ha perdido la ocasión de ratificar su opinión, acusando recientemente a la cinta de ser "emocionalmente vacía" y tener numerosas contradicciones en cuanto los valores que pretende reflejar.

"A nivel narrativo, la propuesta de Nolan es ligera como el aire", expone la traductora en un artículo de opinión publicado en The Atlantic. "En comparación con otros éxitos de taquilla -como, por ejemplo, las películas de La jungla de cristal, que también son historias repletas de acción sobre el peligroso viaje de un hombre para reunirse con su mujer-, La odisea contiene muchas más reflexiones sobre los valores y el declive de la civilización, pero mucha menos coherencia y menos emoción", señala.

Para Wilson, la película de Nolan "insinúa una crítica a la xenofobia y la violencia, pero se centra principalmente en la perspectiva del guerrero culpable y traumatizado, en lugar de en la de sus víctimas". "Además, la atención que la película dedica a los aspectos técnicos y su imprudente disposición a ofrecernos masacres como espectáculo socavan sus pretensiones moralizantes de preocuparse por la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Verbalmente, se nos dice que las personas importan; visualmente, se nos muestra que no es así", explica.

LA ODISEA DE NOLAN COMO CABALLO DE TROYA

Uno de los aspectos más criticados por la traductora y profesora de Estudios Clásicos es precisamente que lo que parece importar "desde el punto de vista cinematográfico, es la logística", como "el avance del caballo cuesta arriba y el interior claustrofóbico y anegado".

"Una vez que comienza la emboscada de los troyanos, la cámara se detiene repetidamente, no en los actores humanos, sino en los edificios en llamas y a punto de derrumbarse, y en las grandes puertas de la ciudad", denuncia, apuntando cómo contrasta esto con un guion que "nos dice a las claras que las personas importan".

"La odisea de Nolan es, en sí misma, una especie de caballo de Troya", asegura Wilson. "El guion insiste con grandilocuencia en la importancia de la bondad humana, mientras que la cámara nos muestra un conjunto de valores totalmente diferente", indica, añadiendo que, "en estos tiempos de odio y desinformación, necesitamos algo más que la 'magia aparente' de las imágenes engañosas".

"Necesitamos un arte que sea sincero sobre el precio y la necesidad de la compasión, y que reconozca que un sentimiento de superioridad espiritual puede que no nos proteja de las mentiras", razona la traductora. "Estas lecciones se pueden apreciar en Homero y Virgilio, pero quedan ocultas en la película de Nolan, visualmente impresionante pero emocionalmente vacía", apunta.

EL SIGNIFICADO DEL CABALLO DE TROYA Y LA LEY DE ZEUS

La traductora también criticó el uso que se hace en el filme de la ley de Zeus (que exige hospitalidad) y la narrativa alrededor del caballo de Troya, el famoso artefacto ideado por Odiseo que permite a sus hombres entrar en la ciudad enemiga.

"El caballo se presenta como la máxima violación de la ley de Zeus, ya que implica el uso de un arma de destrucción masiva disfrazada de regalo...", señala Wilson, explicando cómo, en el filme, esto pretende presentarse "como el destructor de la 'civilización', pues representa el momento en el que el héroe, Odiseo, imita el comportamiento del villano al mostrarse como un huésped engañoso e ingrato". No obstante, para la traductora, esta interpretación no es correcta, ya que los griegos llevaban una década sitiando la ciudad y los troyanos no eran precisamente sus anfitriones.

"Si la guerra es algo malo, no tiene sentido sugerir que el punto de inflexión más importante sea el uso del caballo, en lugar de la decisión de Agamenón de invadir Troya en primer lugar y la decisión de Odiseo de ceder a las exigencias del imperio", argumenta Wilson.

Mientras tanto, la cinta de Nolan sigue su buena marcha en los cines, donde está a punto de superar la barrera de los 1.000 millones de dólares convirtiéndose así en la quinta película del año en lograr esta marca tras Super Mario Galaxy (1.001 millones de dólares), Michael (1.001 millones de dólares), Toy Story 5 (1.067 millones de dólares) y Spider-Man: Brand New Day (1.155 millones de dólares).