Joyce Carol Oates defiende a Nolan tras las críticas de la traductora de La Odisea: "Usa el lenguaje grosero de MAGA" - UNIVERSAL

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

La escritora Joyce Carol Oates ha defendido La odisea de Christopher Nolan tras las críticas por parte de una influyente traductora del poema de Homero, Emily Wilson, que tildó de "pésimo" el guion de la película. La autora de Blonde, la biografía de Marilyn Monroe en la que se basa el biopic de Netflix, ha afirmado que Wilson "utiliza el lenguaje grosero de los seguidores de MAGA" para criticar al director.

"Su tono despectivo y su altiva superioridad resultan desagradables", escribe Oates vía X. "En lugar de mostrar su desacuerdo con las interpretaciones de Homero de forma colegiada, esta persona, que se ha beneficiado enormemente de la película de Nolan, utiliza el lenguaje grosero de los seguidores de MAGA para atacar a alguien cuyas ideas difieren de las suyas", continúa la autora, finalista del Premio Pulitzer hasta en cuatro ocasiones y ganadora del National Book Award en 1970.

"Cabría esperar que precisamente una traductora, alguien comprometido con un texto y al servicio de un texto, fuera un poquito más reflexiva y respetuosa con quienes actúan de buena fe, tal y como (según ella misma afirmaría) lo hace ella", continúa Oates, asegurando que, en el ámbito de la traducción, las declaraciones de Oates resultan "aún más sorprendentes", teniendo en cuenta que "todas las traducciones son, en principio, subjetivas y no equivalentes al texto original".

yes, her tone of dismissal & haughty superiority strike a sour note. rather than disagreeing with interpretations of Homer in a collegial manner, this person, who has benefited enormously from Nolan's film, speaks in the crude language of MAGA folks attacking someone with ideas… https://t.co/Fs2pHChSxS — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) July 29, 2026

Oates respondía a un usuario que escribía en X: "Esto es complicado porque, por un lado, respeto profundamente a Wilson como clasicista y disfruto de su traducción de La Odisea, pero, por otro, esta reseña se basa en una mala fe tal y está llena de opiniones escandalosas que me hacen pensar que habría sido hostil hacia cualquier adaptación".

Según The Hollywood Reporter, Oates asegura a su vez que recomienda "encarecidamente" la película, apuntando que "no hay ninguna razón por la que Nolan, o cualquier otra persona, no pueda reimaginar o replantearse a un héroe clásico a través del prisma de su propia inventiva".

LAS CRÍTICAS DE EMILY WILSON A LA ODISEA DE NOLAN

Wilson arremetió contra La odisea de Nolan después de que el cineasta británico mencionara su traducción del poema de Homero como una de sus principales referencias para la película, citando en una entrevista con Empire que se inspiró en la primera frase de su versión -"Háblame de un hombre complejo"- para dar forma a su Odiseo, interpretado por Matt Damon en el filme.

El reconocimiento no fue correspondido por parte de la traductora, que escribió una crítica negativa de la cinta en el London Review of Books, donde reprocha su falta de "profundidad psicológica, emocional, política y ética".

"La visión de la película es demasiado confusa y sus personajes están demasiado poco desarrollados como para estar a la altura de las grandes ideas que pretende abordar, aunque sí resulta muy eficaz a la hora de mostrar grandes explosiones y gigantes colosales", escribe Wilson, añadiendo que "no hay escenas de sexo" y que "toda la comida tiene un aspecto horrible".