La versión de Spider-Man Brand New Day que horrorizó a Tom Holland: “No funcionaba nada” - SONY PICTURES

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ya ha aterrizado en los cines y, en general, las primeras reacciones están siendo bastante positivas, con algunos críticos asegurando incluso que es "la mejor de la saga de Tom Holland". Ahora, el actor ha revelado que, de las muchas versiones de la película que salieron de la sala de montaje antes de obtener la definitiva, hubo una que ni a él ni a sus compañeros les gustó "nada".

En una entrevista con Quotable, Holland recuerda cómo, tras rodar la película, les mostraron "montones de montajes diferentes". "Para uno de los montajes, tuvieron en cuenta todas las opiniones de distintas personas que había visto la película y la modificaron", explica.

"Y luego la vimos... y no nos gustó nada", asegura el actor, buscando la complicidad de sus compañeros de reparto Zendaya y Jacob Batalon, también presentes durante la entrevista, que asienten entre risas.

HOLLAND DESTACA QUE EL MONTAJE "PUEDE CAMBIAR DE MIL MANERAS" UNA PELÍCULA

"No funcionaba para nada. Y era lo que la gente pedía, pero no era exactamente lo que queríamos nosotros como creativos. Pero aprendieron lecciones de esa experiencia", asegura, destacando que "una película puede cambiar de mil maneras diferentes en la sala de montaje".

Junto a Holland, Zendaya y Batalon, completan el reparto de Spider-Man: Brand New Day Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Tramell Tillman como Bill Metzger, Liza Colón-Zayas como la detective Jean DeWolff y Sadie Sink en un papel que se mantenido en secreto durante la promoción de la película.