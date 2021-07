Un vídeo filtrado del set de Black Panther 2 revela el sentido tributo a Chadwick Boseman en el corazón de Wakanda

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Ya ha arrancado la producción de Black Panther: Wakanda Forever, la secuela de la exitosa película de 2018 que tendrá que afrontar la pérdida de su protagonista, Chadwick Boseman. Y desde el set de rodaje llegan los primeros detalles sobre cómo el filme de Marvel Studios rendirá homenaje al actor que falleció inesperadamente el pasado verano sin poder dar a su personaje el cierre que merecía.

Así, un vídeo filtrado desde el set de filmación ha adelantado cómo será la sala del trono del Rey T'Challa en Black Panther 2, que incluirá un singular detalle en honor al héroe caído.

En los pilares que rodean la habitación puede verse una inscripción que no aparecía en la primera cinta ni en Vengadores: Infinity War. Aunque están en el idioma de nativo de este país, gracias al libro Los Archivos de Wakanda, algunos fans de Marvel han sido capaces de descifrar lo que pone en ellos.

"Descansa en poder, Rey T'Challa, nuestro héroe. Ha sido un honor. Wakanda por siempre", se lee en el mensaje fragmentado entre columnas y que claramente no solo alude al personaje en la ficción, sino también al actor que le daba vida.

BREAKING: The first behind the scenes look at BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER has surfaced online! 🐾



The video gives us a close look at one of the films sets, as it’s being constructed.



via: coolfreetv (Instagram)pic.twitter.com/rBODgwbmob