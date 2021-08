Filtradas imágenes de Black Panther 2: Wakanda Forever con Iron Heart, Shuri y Okoye en acción

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Black Panther 2, que llevará por título Wakanda Forever, tendrá que hacer frente a la ausencia del protagonista de la primera entrega, el fallecido Chadwick Boseman. Para ello, el filme contará con tanto con nuevos personajes, como Iron Heart, como con secundarios de la anterior película que, en esta ocasión, tomarán mayor protagonismo. Un elenco de héroes que ya ha sido captado en el rodaje de la cinta.

Por un lado, Dominique Thorne, quien da vida a Iron Heart ha sido vista, caracterizada como su personaje, filmando en Massachusetts. Aunque ya se ha anunciado que tendrá su propia serie en Disney+, el debut en el Universo Cinematográfico Marvel de la heredera de Iron Man tendrá lugar en esta cinta.

Dominique Thorne as Riri Williams on the set of Black Panther: Wakanda Forever, 25-08-2021 pic.twitter.com/GjaA4w5GG5