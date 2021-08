Chadwick Boseman en What If 1x02 y cómo T'Challa/Star Lord inspiró Black Panther 2

Chadwick Boseman en What If 1x02

Ya está en Disney+ el segundo episodio de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)', la nueva serie de Marvel Studios. La Capitana Carter le cede el testigo a T'Challa, pues este capítulo estará protagonizado por el superhéroe interpretado por Chadwick Boseman, sirviendo la ficción de animación como despedida definitiva del actor.

La muerte de Boseman, que falleció el pasado verano a los 43 años debido a un cáncer de colon, fue un inesperado golpe que aún duele mucho entre el fandom. Su inesperada pérdida provocó un auténtico terremoto en Marvel, obligando a reestructurar todo el planning de la Fase 4 del UCM.

Ahora, Kevin Feige ha revelado que la participación de Boseman en el doblaje original de '¿Qué pasaría si...?' ayudó a construir la trama de la secuela de 'Black Panther', 'Wakanda Forever'.

"Alguien probablemente ya ha hablado de esto, pero él entró [en el estudio de doblaje], leyó el episodio que se verá esta semana y después me dijo: 'Sin duda, adoro esta versión de T'Challa'. Después de eso, tuvimos una conversación con Ryan [Coogler, director de la secuela de 'Black Panther'] sobre cómo logramos algo con esta voz [el tono de Boseman en 'What If...?']", declaró Feige a Variety durante la première de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'.

"No era tanto sobre la historia, sino sobre la voz. Ahora, claro, es notablemente triste y agridulce esa sensación, pero estoy muy feliz de que lo tengamos para este episodio. Estoy también muy emocionado de que lo hiciese por nosotros y estoy ansioso de que el público lo vea", continuó.

Poco se sabe de cómo será la secuela de 'Black Panther' sin su protagonista, salvo que 'Wakanda Forever' se centrará en varios personajes de Wakanda y que podría suponer la puerta de entrada al Universo Marvel de Namor, el superhéroe marino, y su reino de Atlantis. Lo único claro es su fecha de estreno, prevista para el 8 de julio de 2022.