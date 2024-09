La condición que ha impuesto Tom Holland para Spider-Man 4

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Tras No Way Home, los seguidores marvelitas esperan ver a Tom Holland encarnando al trepamuros en Spider-Man 4. El actor ha revelado cuál fue la condición que impuso para esta nueva entrega de la saga arácnida. Las informaciones más recientes apuntaban a que Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos) iba en camino de dirigir la cinta y arrancará su producción en 2025, con vistas a estrenarse en julio de 2026. Y no hace mucho, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, aseguró que tanto él como Amy Pascal ya se encontraban trabajando en este nuevo capítulo del arácnido.

Sin embargo, Holland impuso una condición para volver a interpretar a Peter Parker por cuarta vez en la gran pantalla. Tras su aventura multiversal junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home, para el protagonista de Uncharted, lo esencial es que sea una gran historia de Spider-Man que no desmerezca al personaje tras el histórico momento que se vivió en No Way Home reuniéndo en la gran pantalla al Peter Parker de Holland con las anteriores versiones del héroe.

Y así lo ha revelado en una entrevista con Deadline: "La respuesta sencilla es que siempre querré hacer más películas de Spider-Man", expresó. No solo eso, sino que también admitió que le debe su vida y carrera al personaje de Marvel.

En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia, Holland aseguró que ya están desarrollando el guion. "Tenemos a los mejores del negocio trabajando para dar forma a esta historia. Pero hasta que lo consigamos, tenemos un legado que proteger", explicó. Y es que, para el actor, la anterior película del trepamuros fue tan especial que quiere asegurarse de hacer lo correcto para el personaje.

Por lo que el requisito indispensable es, simple y llanamente, que la película cuente una buena historia. Además, esta también es la primera vez que Holland se involucra en el proceso creativo desde el principio. "Solo es un desarrollo en el que me encuentro observando y aprendiendo. Es una etapa muy divertida para mí. Como decía, todo el mundo quiere que suceda. Pero queremos asegurarnos de no repetir las mismas cosas en exceso", sentenció.

Por otra parte, los últimos rumores al respecto apuntaban a que Spider-Man 4 será un evento del UCM a la altura de los Vengadores, lo que supondrá todo un desafío para Cretton si finalmente se pone al frente de la película, ya que Jon Watts dejó muy alto el listón con la anterior entrega de la saga.

Tanto es así, que Watts reveló en recientes declaraciones a The Hollywood Reporter que el motivo para no dirigir esta nueva cinta es que, tras juntar en la gran pantalla a los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Holland, la saga había tocado techo.