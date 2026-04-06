Doctor Doom pinta huevos de Pascua con logos de sus víctimas en Vengadores Doomsday y uno está tachado en rojo

Archivo - Directores de Vengadores: Doomsday detallan la preparación de Robert Downey Jr. Para ser Doctor Muerte - GETTY FOR DISNEY - Archivo

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Robert Downy Jr. regresará al Universo Marvel en Vengadores: Doomsday, quinta entrega de la saga insignia del UCM que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre. El actor que antaño fuera Iron Man, y que encarnará ahora al gran villano, el temible Doctor Doom, ha aprovechado Pascua para compartir una curiosa ilustración. Aunque repleta de referencias a los personajes que aparecerán en la cinta, el dibujo no parece ofrecer ningún nuevo detalle de la misma, si bien tiene varios detalles que conviene destacar.

La imagen en cuestión, publicada por Downey Jr. en sus redes sociales, muestra al temible soberano de Latveria sosteniendo frente a su rostro enmascarado una cesta llena de huevos de Pascua, agarrando aún un pincel con pintura roja.

Cada huevo está adornado con el logo de un superhéroe o equipo y aunque algunos pueden dar lugar a duda, otros son bastante claros, como es el caso del escudo del Capitán América, el martillo de Thor o la X de los X-Men. Se aprecia también un huevo morado con la máscara de Black Panther, un símbolo vinculado a Shang-Chi y otro que parece el de Namor, además del logo de Spider-Man medio escondido y un diseño con hormigas que hace pensar en Ant-Man.

UN HUEVO ROTO Y UNO TACHADO

Cabe destacar además que el huevo con el logo de los Vengadores (un logo al que se ha añadido un asterisco, probablemente indicando la adición de los antaño llamados Thunderbolts) aparece fracturado, algo que podría indicar división dentro del grupo. Esto no sería de extrañar, pues ya al final del filme de Jake Schreier se podía ver cómo el equipo de Yelena, Bucky, Red Guardian y compañía se disputaba el nombre de Nuevos Vengadores con el grupo liderado por Sam Wilson.

Por otro lado, el logo de Los 4 Fantásticos aparece tachado con rojo y, teniendo en cuenta el pincel en la mano de Doom, esto bien podría ser un simple guiño a su histórica enemistad (aunque también podría tratarse de algo más funesto, como la aniquilación total de la primera familia de superhéroes).

Por último, hay quienes indican una clara referencia a Doctor Strange, un personaje que, pese a no haber sido confirmado por el momento, se rumorea que formará parte de la película de los hermanos Russo; si bien esta aparece junto a una silueta que recuerda más al casco de Loki (personaje cuyo regreso sí ha sido confirmado).