The Mandalorian y Grogu puede romper una tradición de Star Wars... Y enfadar a miles de fans - STAR WARS

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

El 22 de mayo llegará The Mandalorian y Grogu, el esperado regreso de Star Wars a los cines y, al mismo tiempo, el salto de la pequeña a la gran pantalla de Din Djarin y su fiel escudero, el pequeño Baby Yoda. Una transición que podría romper una tradición histórica de la franquicia al convertirse en el primer largometraje de la saga que no incluye sables de luz. Algo que, teniendo en cuenta los antecedentes de la franquicia, podría desatar la ira de los fans más intransigentes de la saga.

Hasta ahora, las películas de Star Wars han mantenido la norma no escrita de reservar algún momento para la icónica arma, incluso cuando sus historias se alejaban del componente Jedi. Es el caso de Rogue One, que durante casi todo su metraje renuncia a la espada láser, pero vuelve a ella en la bestial secuencia del desenlace protagonizada por Darth Vader. Parecido sucede en Han Solo: Una historia de Star Wars y la aparición sorpresa de Darth Maul.

Por su ambientación y momento del timeline de Star Wars en el que desarrolla la trama de la serie, The Mandalorian y Grogu tiene muchas posibilidades de ser el filme que rompa esa costumbre. Tras el final de la tercera temporada de la serie, Din Djarin ya no posee el Sable Oscuro, y el material oficial del proyecto no muestra indicios de que vaya a apoyarse en un reparto dominado por personajes que empuñen sables de luz. A ello se suma un relato más ligado a misiones, persecuciones y amenazas en los márgenes de la galaxia donde el peso recae en blasters.

No obstante, como ha sucedido en otros proyectos de Star Wars, también existe la opción de que The Mandalorian y Grogu mantenga en secreto cameos vinculados tanto al Mandoverso como a la Nueva República. Ese margen abre la puerta a intervenciones de personajes asociados a las espadas láser como Luke Skywalker (que ya apareció en la segunda temporada de la serie de Disney+), Ezra Bridger o Bo-Katan Kryze, así como a recurrir a flashbacks sobre la huida de Grogu durante la Orden 66.

BABY YODA CON SU ESPADA LÁSER

Pero una posibilidad destaca por encima del resto, y es que Grogu sea quien llegue a empuñar un sable de luz. Tras varias temporadas en las que el personaje ha ido consolidando su dominio de la Fuerza y reforzando su conexión con el legado Jedi, un gesto así encaja tanto con la evolución de su arco narrativo como con la ambición de cerrar The Mandalorian en el cine.

En cualquier caso, si The Mandalorian y Grogu rompe finalmente con esta tradición, el público no tendría que esperar demasiado para volver a ver una espada láser en la gran pantalla. El 28 de mayo de 2027 llegará a los cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling sobre la que su director confirmó que contará con un combate de sables de luz. De hecho, el cineasta reveló que Tom Cruise filmó parte de esa secuencia.

Respecto a The Mandalorian y Grogu, Disney ha optado por mantener el núcleo responsable del éxito televisivo. Jon Favreau dirige el largometraje y firma el guion junto a Dave Filoni, nuevo presidente de Lucasfilm y cocreador de series como Star Wars: The Clone Wars y Ahsoka. La cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka

En paralelo, Lucasfilm ha confirmado que Kathleen Kennedy deja la presidencia tras casi 14 años al frente del estudio. En su lugar se implantará un modelo de dirección compartida encabezado por Dave Filoni, que asume la supervisión creativa del estudio como presidente y director creativo, y Lynwen Brennan, que se encargará de la dirección ejecutiva y de operaciones como copresidenta. Ambos responderán a Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.