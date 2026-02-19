Star Wars: Cómo The Mandalorian y Grogu muestra a Pedro Pascal sin casco y sin romper el canon - LUCASFILM

Además de revelar el llamativo fichaje de Martin Scorsese por Star Wars, el nuevo tráiler de The Mandalorian y Grogu, película que llegará a los cines el 22 de mayo, adelanta que Din Djarin aparecerá sin casco en varias secuencias. Precisamente, una de las grandes incógnitas en torno al proyecto es hasta qué punto se mostrará al personaje de Pedro Pascal sin yelmo, y Jon Favreau parece haber hallado la manera de hacerlo sin romper el canon.

Tal y como se cuenta en The Mandalorian, el credo mandaloriano al que se adscribe Din Djarin le ha obligado durante años a ocultar su rostro, pues tienen la norma de no mostrar su cara a ningún ser vivo, lo que implica llevar el yelmo en público de forma permanente. Romper esa regla conlleva el destierro dentro del grupo, por lo que, salvo contadas ocasiones, Din Djarin se ha mantenido fiel a esa creencia.

A lo largo de las tres temporadas de The Mandalorian, Din Djarin acabó revelando su rostro ante Grogu y, más adelante, constató que esa prohibición no era un mandato compartido por todos los mandalorianos, sino una exigencia propia del credo de los Hijos de la Guardia, como vio al cruzar su camino con Bo-Katan Kryze. Esa convivencia entre visiones enfrentadas terminó por abrir una grieta en sus certezas y alimentó la gran pregunta si de cara al salto a la gran pantalla el personaje mantendría la norma del yelmo a rajatabla.

El nuevo tráiler del largometraje que devolverá Star Wars a los cines despeja parte de la duda, ya que confirma que el mandaloriano revelará su rostro en distintos momentos. Uno de ellos es una situación en la que los hutts se lo quitan a la fuerza algo coherente con la lógica del universo, pues no iba a ser precisamente esta especie quienes iban a preocuparse por respetar las normas de los mandalorianos. Más adelante, el tráiler sugiere otra retirada del casco vinculada a la amenaza de una enorme criatura.

Así, el avance da a entender que cuando Din Djarin aparezca sin casco no tendrá por qué ser por voluntad propia, sino consecuencia de situaciones en las que se ve forzado a quitárselo o incluso a momentos en los que se lo arrebatan. De esta forma, el filme parece resolver cómo mostrar a Pedro Pascal sin traicionar el lore mandaloriano.

La historia de The Mandalorian y Grogu se sitúa tras la caída del Imperio Galáctico, en la era de la Nueva República, y muestra a un gobierno todavía frágil, obligado a lidiar con los restos de los señores de la guerra imperiales que continúan operando en los márgenes de la galaxia. En ese contexto, las autoridades republicanas reclutan a Din Djarin y a su joven aprendiz como aliados oficiales.

Disney ha optado por mantener el núcleo responsable del éxito televisivo. Jon Favreau dirige el largometraje y firma el guion junto a Dave Filoni, nuevo presidente de Lucasfilm y cocreador de series como Star Wars: The Clone Wars y Ahsoka. Además de ser el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

En el reparto, Pedro Pascal vuelve a encarnar a Din Djarin, mientras que la gran nueva incorporación es Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt, y el legendario director Martin Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos que se cruza con Din Djarin en un mercado.