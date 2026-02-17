Martin Scorsese, ¿un alien en el nuevo tráiler de Mando y Grogu? - LUCASFILM/CONTACTO

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Después de siete años de ausencia, Star Wars regresará a la gran pantalla con The Mandalorian y Grogu. El nuevo y alucinante tráiler de la cinta, que, dirigida por Jon Favreau se estrenará el 22 de mayo, ha estado marcado por sorprendentes escenas de acción, la aparición de varios personajes icónicos y el inesperado cameo de... ¿Martin Scorsese?

Al inicio del adelanto, Din Djarin (Pedro Pascal) se planta en un puesto de comida ambulante y le dice al encargado que necesita información. Tras colocar sobre el mostrador un crédito de la Alianza, este último, un alienígena bajito y de múltiples brazos, de la raza ardennia le responde al cazarrecompensas: "Guau, por este precio te diré lo que quieras" antes de darle en las narices cerrando el puesto nada más escuchar que Mando está buscando a un Hutt.

La voz de este vendedor ambulante de comida resulta sospechosamente parecida a la de Scorsese, así como su manera de hablar y sus pobladas cejas. El cameo del director de cintas como, Uno de los nuestros, El Lobo de Wall Street, Taxi driver o Casino en The Mandalorian y Grogu, no sería ni mucho menos sorprendente, llegado el caso.

No obstante, ya Lucasfilm confirmó a USA Today, que la voz de Scorsese se escuchaba en el tráiler de la película, aunque no aclaró si se trataba del alienígena ardennio. Dicho esto, Favreau ya tuvo un papel secundario en El lobo de Wall Street, donde interpretó en el filme protagonizado por Leonardo DI Caprio al abogado Manny Riskin.

Ambientada después de la tercera temporada de The Mandalorian, la cinta dirigida por Jon Favreau (que también firma el guion junto a Dave Filoni, nuevo presidente de Lucasfilm) estará protagonizada por Pedro Pascal como el cazarrecompesas, ahora convertido en padre adoptivo, Din Djarin.

El filme cuenta además con dos grandes fichajes como son la mencionada Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano; y Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt presentado originalmente en Star Wars: The Clone Wars.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", reza la sinopsis oficial de la película.