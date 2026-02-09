Super Bowl 2026 | El tráiler de The Mandalorian y Grogu indigna a los fans de Star Wars: "Es ridículo"

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Uno de los tráileres que se han proyectado en la Super Bowl LX ha sido el de The Mandalorian y Grogu, la película que se estrenará el 22 de mayo y que supondrá el regreso a los cines de Star Wars tras casi siete años de su último estreno en salas. Pero los fans que esperaban un adelanto que revelase más de la trama han quedado decepcionados y se han tenido que conformar con un corto pero simpático teaser con la participación de una estrella de Yellowstone.

El adelanto de The Mandalorian y Grogu, de poco más de 30 segundos de duración, muestra a los dos personajes principales avanzando por un paisaje nevado en un trineo tirado por tauntauns (una especie de caballos), en lo que parece ser un guiño a los míticos anuncios de Budweiser con caballos Clydesdale.

El tráiler cuenta además con la voz en off de Sam Elliot, si bien no se sabe si el actor de Yellowstone y Landman: Un negocio crudo aparecerá en el filme. "A veces elegimos nuestro camino. Otras veces, el camino nos elige a nosotros", afirma la voz de Elliot

Un teaser que ha desilusionado a los fans, que esperaban un adelanto con un poco más de empaque y que no tardaron en cargar contra el "ridículo" avance en redes sociales. "El equipo de márketing de Star Wars se ha dormido en los laureles" o "¿Disney se ha gastado un dineral en esto?", fueron algunos de los comentarios.

Do Lucasfilm believe Grogu is so big #TheMandalorianAndGrogu is a guaranteed hit, or is the marketing team just asleep at the wheel? SERIOUSLY concerned about that ridiculous Super Bowl slot. — Tom Bacon (@TomABacon) February 9, 2026

I mean, the movie is out in 3 months time & all we’ve had is a teaser - and this is what you drop?? I’m getting serious Solo piss poor levels of marketing vibes. Crazy from @starwars as per usual 🤦🏻‍♂️#themandalorianandgrogu https://t.co/3wwa4JyZ8k — Mark (@matchboy1976) February 9, 2026

I like the #TheMandalorianAndGrogu Super Bowl ad BUT it is worrying that they really don’t seem too anxious to reveal more footage.



They’re promoting this movie like it’s a Disney+ series. That is NOT the way. — Noah Outlaw (@OutlawNoah) February 9, 2026

Ambientada después de la tercera temporada de The Mandalorian, la cinta dirigida por Jon Favreau (que también firma el guion junto a Dave Filoni, nuevo presidente de Lucasfilm) estará protagonizada por Pedro Pascal como Din Djarin y contará en su reparto con Jeremy Allen White y Sigourney Weaver.