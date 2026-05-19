Anne Hathaway resucita 22 años después una de sus películas para convertirla en serie - MIRAMAX

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Tras El diablo viste de Prada 2, Disney+ ya prepara el regreso de otra icónica película de los 2000 de Anne Hathaway. La actriz ejercerá como productora ejecutiva en un reboot de Hechizada (Ella Enchanted), filme que protagonizó en 2004 y que, ahora, se convertirá en serie de televisión.

Según informa Deadline, el proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y centrará su trama en el paso por el instituto de Ella, a quien Hathaway dio vida en la película original. El libreto de la serie correrá a cargo de Ilana Wolpert, guionista de la película Cualquiera menos tú, mientras que Beth Schwartz, que estuvo al frente de la ficción Los detectives muertos, ejercerá como showrunner.

La película original está basada en la novela de Gail Carson Levine Ella Enchanted, que relata la etapa de instituto de la protagonista sin que llegue a ser un aspecto central de la trama. El reboot tomará como punto de partida esta sección de la novela, siguiendo de alguna forma la estela de Miércoles, la popular serie de Netflix que se centra en el paso de la mayor de la familia Addams por el internado Nevermore.

DISNEY+ CONVERTIRÁ HECHIZADA EN UNA SERIE

Hechizada, dirigida por Tommy O'Haver, sigue a Ella de Frell, una princesa a la que su hada madrina Lucinda (Vivica A. Fox) le concede al nacer el "don" de la obediencia. Maltratada por su madrastra (Joanna Lumley) y sus hermanastras (Lucy Punch y Jennifer Higham), Ella se propone encontrar a Lucinda para que revierta su maldición.

Estrenada en 2004, la cinta tuvo una mala acogida por parte tanto del público como de la crítica. Con un presupuesto de 31 millones de dólares, recaudó tan solo 27 millones en taquilla a nivel mundial. La película se estrenó bajo el sello de Miramax, que por entonces era propiedad de Disney. Ahora, la compañía pertenece a Paramount, que coproducirá la serie junto a Miramax y Disney+, plataforma en la que verá la luz el proyecto, aunque aún no cuenta con fecha de estreno.

Hathaway ha protagonizado recientemente El diablo viste de Prada 2, que continúa en cartelera y va camino ya de los 550 millones de dólares, y este 2026 tiene previsto el estreno de cuatro proyectos más: La Odisea de Christopher Nolan el 17 de julio, el musical de terror de A24 Mother Mary el 31 de julio, El final de Oak Street con Ewan McGregor el 14 de agosto y Verity: La sombra de un engaño, basada en la novela de Colleen Hoover, el 2 de octubre.