Damon Lindelof revela cómo su metapelícula cancelada de Star Wars reinventaba la Fuerza

Archivo - Daisy Ridley, preocupada por el regreso de Rey a Star Wars - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Durante un tiempo, Damon Lindelof estuvo vinculado como guionista a un proyecto cinematográfico de Star Wars, concretamente a una de las versiones de la película de Sharmeen Obaid-Chinoy centrada en la Nueva Orden Jedi, que finalmente no llegó a materializarse. El creador de Perdidos y The Leftovers ha revelado ahora cuál era la historia del filme que Disney terminó descartando.

A su paso por el podcast The Ringer-Verse, Lindelof explicó que su historia reimaginaba el lado luminoso y el lado oscuro de la Fuerza. Según expuso, el guion sería "la Reforma protestante dentro de Star Wars".

La idea de Lindelof era plantear un choque entre dos formas de entender la saga: una "Fuerza de la nostalgia" y una "Fuerza de la revisión", enfrentadas entre sí. A sus ojos, este planteamiento habría dado lugar a una historia metanarrativa que reflejaría directamente los debates dentro del propio fandom.

ESCRIBIR EL GUION FUE REALMENTE DIFÍCIL

Al parecer, a Lucasfilm le sedujo la premisa, aunque Lindelof admitió que la escritura no fue fácil. "Escribirlo fue realmente difícil", aseguró.

"Dar con el tono adecuado, situarlo dentro del canon, definir su relación con el Episodio IX, si daba inicio a una nueva trilogía, todas esas cosas*", prosiguió Lindelof. "Es la típica ecuación del petrolero: giras el timón y el barco tarda cinco minutos en empezar a cambiar de rumbo", argumentó sobre el guion en el que trabajó antes de ser despedido a comienzos de 2023.

Esto es, antes de que se anunciase oficialmente Star Wars: Nueva Orden Jedi con Obaid-Chinoy al frente del proyecto. No obstante, desde entonces, la cinta, ambientada quince años después de los eventos de El ascenso de Skywalker y con Daisy Ridley retomando su papel de Rey Skywalker, parece estar en un limbo.

Por otra parte, el enfoque de Lindelof para la película planteaba la división del fandom entre quienes consideran necesario que la saga avance hacia nuevos e inexplorados rincones y quienes se resisten a abandonar su lado nostálgico y apostar por nuevas historias, lo que para muchos habría supuesto una genialidad. Esto no significa que la idea de Lindelof fuese necesariamente la adecuada para el filme.

Su propuesta se situaba décadas después de El ascenso de Skywalker e incluso imaginaba a una Rey ya mayor interpretada por Helen Mirren. Esto habría dejado de lado a Ridley tras el anuncio de su regreso en la Star Wars Celebration de 2023.

Sin embargo, está claro que la saga necesita encontrar un equilibrio para avanzar hacia nuevas historias sin dejar de lado su parte más arraigada en sus orígenes. Por otro lado, Disney también descartó otro proyecto interesante: La caza de Ben Solo, un filme que iba a estar escrito por Steven Soderbergh, responsable de películas como Erin Brockovich, Traffic, Contagio o Solaris, e iba a traer de vuelta al hijo de Han Solo y Leia Organa, encarnado por Adam Driver.

Pese a que a Lucasfilm le encantó la idea y el enfoque, Bob Iger y Alan Bergman dijeron que no al proyecto tras la presentación del guion. Según reveló Driver en una entrevista, "No veían cómo Ben Solo podía seguir vivo".

En cualquier caso, Star Wars regresa a la gran pantalla con el estreno de The Mandalorian and Grogu. Dirigida por Jon Favreau y coescrita junto a Dave Filoni, la película está protagonizada por Pedro Pascal.

El reparto incluye también a Sigourney Weaver, que interpreta a la coronel Ward, una oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde; a Jeremy Allen White, que pone voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt; y al cineasta Martin Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos que se cruza con Din Djarin en un mercado.