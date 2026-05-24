Star Wars: Hayden Christensen volverá como Anakin Skywalker en dos nuevos proyectos

Archivo - Ahsoka: Hayden Christensen rompe su silencio sobre su regreso como Anakin Skywalker (Darth Vader) - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Tras su regreso como Anakin Skywalker en Obi-Wan Kenobi y su posterior aparición en Ahsoka, Hayden Christensen podría tener todavía mucho recorrido en Star Wars. Lucasfilm tendría previsto contar con el actor en nuevos proyectos de la franquicia más allá de la segunda temporada de la serie protagonizada por Rosario Dawson, que llegará a Disney+ en 2027.

Según informa el insider Daniel Ritchman, Christensen volverá como Anakin en al menos dos proyectos más de Star Wars al margen de su regreso ya confirmado en la próxima entrega de Ahsoka. Aunque se desconoce en qué películas o series regresará el intérprete, las especulaciones apuntan a una hipotética segunda temporada de Obi-Wan Kenobi después de que Ewan McGregor reconociera que Lucasfilm y Disney habían estado explorando ideas y mostrara su interés en rodar junto a Christensen más escenas de la etapa de las Guerras Clon.

Por su parte, Christensen ha subrayado en más de una ocasión que está dispuesto a seguir explorando distintos momentos de la vida de Anakin. "Sé que mi amigo Ewan también estaría dispuesto a eso", respondió ante la posibilidad de vestir de nuevo el atuendo de la época de las Guerras Clon. "Es una etapa muy interesante dentro de Star Wars y creo que hay grandes historias que podríamos contar ahí. Así que quién sabe, quizá algún día", añadió.

"Me encanta este personaje. Me encantaría tener la oportunidad de seguir explorando un poco más la historia de Anakin y, con suerte, también profundizar un poco más en la etapa de Darth Vader. Creo que hay más historias que contar", añadió Christensen.

LUCASFILM ESTUDIÓ EL REGRESO DE ANAKIN ANTES DE OBI-WAN KENOBI

Lucasfilm llegó a estudiar la vuelta de Christensen a la saga antes de su aparición en Obi-Wan Kenobi en 2022. Un arte conceptual de Star Wars: El despertar de la Fuerza contempló la posibilidad de recuperar a Anakin como Fantasma de la Fuerza con una imagen que reflejaba su doble naturaleza entre la luz y el lado oscuro. Sin embargo, aquella idea no llegó al montaje final de la película dirigida por J.J. Abrams.

Christensen, que interpretó por primera vez al personaje en El ataque de los clones, acabó regresando a la saga en Obi-Wan Kenobi. Un año después, el actor retomó el papel en Ahsoka apareciendo en el Mundo entre Mundos, en secuencias de entrenamiento ambientadas en la época de Las Guerras Clon y, finalmente, como Fantasma de la Fuerza en el desenlace de la primera temporada.