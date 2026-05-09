Directores de Vengadores: Doomsday explican por qué cambiaron el origen de Spider-Man en el UCM - MARVEL STUDIOS

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase resuena en la cabeza de Peter Parker y rige su brújula moral como Spider-Man desde la muerte de su tío Ben. Esto es algo que había permanecido inmutable hasta que Joe y Anthony Russo lo alteraron en Capitán América: Civil War y ahora, los directores de Vengadores: Doomsday, que llegará el 18 de diciembre a los cines, han explicado la razón para este ajuste en el canon del trepamuros cuando debutó en el UCM.

"Spider-Man era uno de mis personajes favoritos cuando era pequeño, si no el que más me gustaba", aseguró Joe Russo a CBR. "Y con lo que yo me identificaba era con la idea de un chico con una responsabilidad increíble. Creo que esa responsabilidad puede manifestarse a través de una muerte accidental, así como mediante la presión y la sensación de pérdida en la vida, de una forma que mantuviera el espíritu que queríamos", argumentó.

"Pero, con Tom Holland como actor, si su personaje se culpase a sí mismo por la muerte del tío Ben, creo que sería un personaje muy distinto. Así que, en nuestra opinión, no, él no fue responsable de la muerte del tío Ben. Esa habría sido otra interpretación, una versión más intensa del personaje", explicó Russo al justificar este ajuste en el canon de Spider-Man, que se mantuvo inalterado hasta el debut de Holland como el personaje en el UCM con Capitán América: Civil War.

Aunque para el público general pasó desapercibido y muchos lo pasaron por alto ante la emoción de ver al trepamuros junto a los Vengadores, para otros este tipo de ajuste sería suficiente para que Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2009, y la Sociedad Multiversal de la Araña persiguieran a los Russo durante toda la eternidad.

EL TÍO BEN Y LA TÍA MAY, LA PRIORIDAD DE SPIDER-MAN

El trauma de la muerte de su tío Ben fue el detonante que llevó a Peter a asumir el peso de ser un héroe, convirtiendo una pérdida irreparable en el motor de su brújula moral. Y es que cuando Parker obtuvo sus poderes, hubo un criminal de poca monta al que no detuvo cuando tuvo la ocasión.

Más tarde, ese mismo delincuente fue quien mató a Ben. Tanto en la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire como en las dos entregas del trepamuros de Andrew Garfield, el tío Ben moría a manos de un criminal, mientras que en el UCM el personaje apenas se menciona.

En cambio, para el Peter de Holland, su tía May (Marisa Tomei) es todo su mundo y la impotencia de no poder salvarla de las garras del Duende Verde (Willem Dafoe), que procedía de la realidad del Spider-Man de Maguire, es lo que casi le cuesta perder su moralidad.

Holland regresará una vez más como Spider-Man en Brand New Day, que, dirigida por Destin Daniel Cretton, llegará a los cines el 31 de julio para abrir una nueva etapa en la historia del trepamuros, y unos meses después verá la luz Vengadores: Doomsday. Dirigida por los Russo, la película aterrizará el 18 de diciembre con Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom y Chris Evans retomando el papel de Steve Rogers.