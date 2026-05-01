Filtración de Vengadores: Doomsday revela un escenario clave de Marvel en la película - MARVEL

MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es uno de los títulos más esperados de este 2026, con Robert Downey Jr. en el papel de Victor Von Doom y el regreso de Chris Evans al UCM como Steve Rogers. Alan Silvestri, el compositor de la banda sonora, ha revelado accidentalmente que la cinta de los hermanos Russo contará con un escenario clave de Marvel.

Silvestri lanzó en Instagram una foto del estudio de grabación donde se encuentra componiendo la música de Vengadores 5, que, si bien eliminó rápidamente, no ha tardado en viralizarse. En ella, tal y como puede apreciarse, hay una pantalla que incluye un texto que, al ampliarse, revela con claridad las palabras: "Armor Room Doomstadt".

Doomstadt, como bien ya habrán adivinado los incondicionales marvelitas, es nada menos que la capital de Latveria, la nación que Doom gobierna con férrea mano en los cómics de Marvel. Por lo tanto, el hecho de que vaya a aparecer en Doomsday no es ni mucho menos sorprendente.

Sin embargo, lo relevante es que esta publicación -ya eliminada- actúa como una confirmación directa de la presencia de este escenario clave en la película de los hermanos Russo. Así como también pone en entredicho los rumores que sostenían que el mundo de Doom había sido destruido a causa de las incursiones antes de su llegada a la Tierra-828.

In the back of Alan Silvestri’s post on Instagram



“Armor Room Doomstadt”



HOLY SHIT pic.twitter.com/UkvMB9zytP — Raykx (@RayKcx) April 22, 2026

VENGADORES 5 MOSTRARÁ LAS ARMADURAS DE DOOM Y SUS LETALES DOOMBOTS

Por otro lado, los últimos rumores indicaban que la batalla final de Vengadores 5 transcurrirá a espuertas del castillo de Doom, además de que una escena en la sala de armaduras del tirano mostrará varios diseños de sus trajes e incluso a los Doombots que suele utilizar como señuelos en sus engaños y batallas.

Asimismo, recientemente se confirmó que Alton Towers es una de las localizaciones del rodaje del filme y, según parece, servirá para representar la temible e inexpugnable fortaleza de Doom.

BREAKING 🚨:



Alton Towers has been confirmed as a filming location for ‘Avengers: Doomsday’, with production taking place earlier this year.



Reports suggest the Towers will serve as the backdrop for Latveria’s “Castle Doom,” the lair of Doctor Doom. pic.twitter.com/6KaqQET5sW — Fun Amusement Ride Trivia (@FactsAboutParks) April 17, 2026

Además, MyTimeToShineHello también dejó caer en Patreon que Downey Jr. seguirá interpretando al Doctor Doom tras Secret Wars, y no solo eso, sino que también regresará al papel de Tony Stark. En todo caso, por ahora toca esperar para averiguarlo.