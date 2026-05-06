Christopher Nolan dice que La Odisea cuenta con los "superhéroes originales" y Homero era "el Marvel de su época"

Christopher Nolan dice que La Odisea tiene "los superhéroes originales" y que Homero era "el Marvel de su época" - UNIVERSAL/MARVEL

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

El 17 de julio llegará a los cines La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que adapta el célebre poema épico de Homero. Además de presentar un nuevo tráiler que anticipa el tortuoso viaje de Odiseo (Matt Damon) de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, el director ha establecido un vínculo directo entre los relatos homéricos y el imaginario contemporáneo de Marvel, DC y las franquicias basadas en cómics.

"[Los héroes griegos] son los superhéroes originales. La cultura del cómic, ya se esté hablando de Marvel, de DC o de todo lo demás, procede en gran parte de las epopeyas homéricas", sostiene Nolan en el programa The Late Show with Stephen Colbert a partir de la observación de que Tom Holland (Spider-Man), Robert Pattinson (The Batman) y Anne Hathaway (El caballero oscuro: La leyenda renace), tres de los protagonistas de La Odisea, han participado en películas de superhéroes.

"Homero es una especie de George Lucas de su época", afirma el director de Oppenheimer, comparando a la figura literaria asociada a La Ilíada y La Odisea con el creador de Star Wars. Nolan también enmarca el texto fundacional de la literatura griega como un precedente de los actuales universos de superhéroes. "Lo que ocurre con Homero es que era el Marvel de su época", defiende el director de Interestelar y Origen. "Es ese deseo de sentir o creer que los dioses podían caminar entre nosotros, y creo que el cómic moderno es nuestra expresión de eso", añade el responsable de El truco final y El caballero oscuro.

CHRISTOPHER NOLAN ELOGIA A TOM HOLLAND

De los tres intérpretes a partir de los cuales ha surgido la observación, Nolan ya había trabajado con Hathaway en El caballero oscuro: La leyenda renace e Interestelar y con Pattinson en Tenet. La Odisea supone su primera colaboración con Holland, de quien asegura que "es extraordinario" y que "me encantaría volver a trabajar con él". "Tiene un talento increíble, es muy, muy bueno", señala el cineasta sobre el actor que encarna a Telémaco en La Odisea.

Junto a Damon, que repite con Nolan tras colaborar con el director en filmes como Interstellar o la más reciente Oppenheimer, y Holland, el elenco de La Odisea también cuenta con Hathaway como Penélope, la esposa de Ulises; Pattison como el ladino Antínoo; Zendaya, que encarnará a la diosa de la guerra Atenea; Charlize Theron, que interpretará a la ninfa Calypso; Jon Bernthal como el rey espartano Menelao; John Leguizamo que da vida a Eumeo; Benny Safdie como el imponente Agamemnon; y Mia Goth que inteprretará a Melantho, una de las doncellas de Penélope.

El reparto de La Odisea lo completan Lupita Nyong'o, Elliot Page, Samatha Morton, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel o Will Yun Lee, entre otros. Dirigida y escrita por Nolan, la películia cuenta con un presupuesto ronda los 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del realizador y está grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto del director.