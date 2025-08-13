La precuela de Weapons ya está en marcha

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Desde antes incluso de su llegada a los cines, donde sigue triunfando, los rumores sobre una posible nueva entrega de Weapons corren como la pólvora. Y aunque su director, Zach Cregger, ya afirmó tener una idea para una segunda parte, la productora del filme estaría barajando muy seriamente la posibilidad de sacar adelante una precuela.

Según informa Deadline, New Line Cinema se encuentra en conversaciones sobre una precuela de Weapons. Dado que el proyecto se encuentra en una fase muy temprana, se desconocen detalles sobre la trama y en qué medida se involucrará Cregger. El medio señaló que un amigo escritor del cineasta compartió con él una idea que le entusiasmó mucho. No obstante, dicho concepto aún no ha llegado a oídos de los presidentes de New Line Cinema y de Warner Bros., Richard Brener y Mike de Luca, cuya aprobación resulta indispensable para que el proyecto siga adelante.

Por el momento, Cregger se encuentra trabajando en el reboot de Resident Evil para Sony Pictures, cuya fecha de estreno está prevista para el 18 de septiembre de 2026. La cinta contará en su reparto precisamente con uno de los actores de Weapons, Austin Abrams y, según los rumores, seguirá a un desafortunado mensajero que, encargado de entregar un paquete en un remoto hospital, se ve en medio de un brote que le obliga a enfrentarse a hordas de mutantes.

Por otra parte, se espera que, tras Resident Evil, Cregger se embarque en un proyecto original titulado Flood. De hecho, cuando habló sobre la posible secuela de Weapons en una entrevista con Variety, el realizador afirmó que ese no sería el próximo proyecto que abordará, ni siquiera después de su siguiente película. Así, todo apunta a que el cineasta planea priorizar Resident Evil y Flood antes de ponerse manos a la obra expandiendo el universo de Weapons.

Escrita y dirigida por Cregger, Weapons parte de una escalofriante premisa: un grupo de niños desaparecen a la misma hora en medio de la noche y sin explicación alguna. Junto a Abrams, forman el reparto del filme Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan, entre otros.

Desde su estreno en cines, Weapons ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público y ya ha superado los 81 millones de dólares de recaudación a nivel global.