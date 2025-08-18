Así era el final original de Weapons que el director cambió contra su voluntad

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque Zach Cregger puede estar orgulloso de lo bien que Weapons está funcionando tanto para la crítica como para la taquilla, el director revela que la versión de la película que ha llegado a los cines no es su favorita. El cineasta ha desvelado que, originalmente, Weapons cerraba de una forma diferente, un desenlace que a Cregger le gustaba más dada su mayor ambigüedad.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la versión de Weapons que ha aterrizado en salas, una voz en off explica qué sucedió con los niños y personajes tras liberarse del hechizo de Gladys y acabar brutalmente con ella. La película relata que los menores regresaron con sus familias y que, a pesar del gran trauma y las enormes secuelas que las malignas artes de la bruja les dejó, algunos de ellos consiguieron volver a hablar. La narración final, una voz de niño que habla dos años después de los hechos relatados en el filme, también señala que internaron a los padres de Alex. Y aunque hay quienes le exigen todavía más respuestas a Cregger, lo cierto es que en un principio el director iba a dar menos.

En las primeras proyecciones de prueba de Weapons prescindía de cualquier voz en off explicativa y acababa con un plano sobre la mirada vacía del hijo de Archer (Josh Brolin) abrazado a su padre que lo lleva a casa. "A la gente no le entusiasmó. Se apagaron las luces y cuando apareció 'Escrito y dirigido por Zach Cregger' una mujer en el cine exclamó: '¿Qué cojones?'", recuerda Cregger en una entrevista con Inverse.

Cregger apunta que no le "convencía mucho la idea de cerrar con la voz en off y quería que simplemente acabase con la mirada de Matthew", pero el director optó por retocar el final manteniendo cierta ambigüedad a la vez que ofrece "algo un poco más cerrado" al espectador.

A pesar de este cambio, Cregger está tan satisfecho con la película que ya aseguró que tiene en mente trabajar en otra historia ambientada en el universo Weapons. No obstante, y aunque le gustaría ver su idea "en la pantalla algún día", el cineasta advirtió que no será el próximo proyecto que aborde. Cabe recordar que se encuentra trabajando en el reboot de Resident Evil para Sony Pictures, cuya fecha de estreno está prevista para el 18 de septiembre de 2026.

Habrá que esperar todavía más para que Cregger regrese al mundo de Weapons, pues se espera que tras Resident Evil Cregger se embarque en un proyecto original titulado Flood. De hecho, cuando habló sobre la posible secuela de Weapons en una entrevista con Variety, el realizador ya dejó caer que priorizará Resident Evil y Flood antes de expandir el universo de Weapons.

Por otro lado, la productora del filme estaría barajando muy seriamente la posibilidad de sacar adelante una precuela relacionada, posiblemente, con los orígenes de la tía Gladys. Dado que el proyecto se encuentra en una fase muy temprana, se desconocen detalles sobre la trama y en qué medida se involucrará Cregger.