El director de Weapons ya tiene ideas para la secuela

Weapons, la nueva cinta de terror del director de Barbarian, Zach Cregger, ya ha llegado a los cines. Y aunque el filme, que carece de escenas post-créditos parece terminar con un final perfectamente cerrado, el realizador ha admitido recientemente su interés en una secuela.

"Por supuesto. De hecho, yo... Es curioso que me lo preguntes", respondió el cineasta en una entrevista concedida a Variety, tras ser preguntado por si le gustaría trabajar en otra historia ambientada en el mundo de Weapons. "No puedo evitarlo: tengo otra idea para algo en este mundo que me tiene bastante emocionado", añadió.

En todo caso, y a pesar de que le gustaría ver su idea "en la pantalla algún día", Cregger advirtió que no será el próximo proyecto que aborde, ni siquiera después de su siguiente película.

Cabe recordar que actualmente el director se encuentra trabajando en el reboot de Resident Evil para Sony Pictures, cuya fecha de estreno está prevista para el 18 de septiembre de 2026. La cinta contará en su reparto precisamente con una estrella de Weapons, Austin Abrams y, según los rumores, seguirá a un desafortunado mensajero que, encargado de entregar un paquete en un remoto hospital, se ve en medio de un brote que le obliga a enfrentarse a hordas de mutantes.

Escrita y dirigida por Cregger, Weapons parte de la escalofriante premisa de un grupo de niños que desaparecen en medio de la noche y sin explicación alguna. Aparte de con Abrams, el reparto del filme cuenta con Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan, entre otros.

Si bien Weapons, a diferencia de otras películas del género de terror, terminaba sin ningún guiño a que la historia podría continuar, constituyendo una cinta perfectamente autoconclusiva, la trama dejaba suficientes preguntas sin responder como para que se puedan explorar en una nueva entrega, aunque todavía no se sabe si será este el caso.